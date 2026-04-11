Премьера Британии осудили за «легкомысленный» отпуск в Испании Daily Express осудила Стармера за отпуск на фоне угроз Трампа в адрес Ирана

Британский премьер-министр Кир Стармер оказался в центре скандала, вызванного его отдыхом в Испании, пишет Daily Express. По данным СМИ, политик уехал загорать в тот момент, когда президент США Дональд Трамп делал резкие заявления в адрес Ирана.

Журналисты напомнили, что Стармер нарушил собственный дипломатический принцип. За аналогичные действия он когда-то критиковал экс-премьера Британии Бориса Джонсона, который тоже выбрал отпуск во время кризиса на Ближнем Востоке. Тогда Стармер уверял, что не остался бы на отдыхе, когда «Кабул рушится».

Стармер находился в отпуске в Испании, когда Трамп пригрозил уничтожить Иран — тот самый премьер-министр, который заявил: «Нельзя координировать международные действия, находясь на пляже», — говорится в материале.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф официально в своем обращении к нации объявил, что мирные переговоры между Соединенными Штатами и Ираном состоятся в субботу в столице страны Исламабаде. Он добавил, что руководство обеих стран прибудет в Пакистан для участия во встрече. Ожидается, что диалог станет важным этапом в попытках нормализовать отношения между Тегераном и Вашингтоном.