В британском кабмине ополчились против Стармера из-за скандала с Эпштейном В Британии усилилась критика в адрес Стармера после увольнения замглавы МИД

После увольнения замглавы МИД Олли Роббинса в рядах лейбористского правительства Великобритании произошел разлад, сообщает BBC. Действия премьер-министра Кира Стармера вызвали недовольство даже среди его однопартийцев и спровоцировали волну критики со стороны оппозиции.

Роббинс покинул пост после скандала вокруг бывшего посла в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном. Решение об уходе приняли после проверки работы внешнеполитического ведомства. Кроме того, выяснилось, что Роббинс не проинформировал премьер-министра о том, что лорд Мандельсон не прошел проверку служб безопасности.

В свою защиту он заявил, что столкнулся с давлением со стороны канцелярии премьер-министра: там, по его словам, настаивали на том, чтобы Мандельсон поскорее стал послом в США. Роббинс пояснил, что сотрудники Даунинг-стрит постоянно запрашивали у него информацию о ходе проверки лорда службой безопасности, однако их интересовали не детали самой процедуры, а исключительно сроки ее завершения.