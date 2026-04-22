Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 16:05

В британском кабмине ополчились против Стармера из-за скандала с Эпштейном

В Британии усилилась критика в адрес Стармера после увольнения замглавы МИД

Кир Стармер Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

После увольнения замглавы МИД Олли Роббинса в рядах лейбористского правительства Великобритании произошел разлад, сообщает BBC. Действия премьер-министра Кира Стармера вызвали недовольство даже среди его однопартийцев и спровоцировали волну критики со стороны оппозиции.

Роббинс покинул пост после скандала вокруг бывшего посла в США Питера Мандельсона, связанного с финансистом Джеффри Эпштейном. Решение об уходе приняли после проверки работы внешнеполитического ведомства. Кроме того, выяснилось, что Роббинс не проинформировал премьер-министра о том, что лорд Мандельсон не прошел проверку служб безопасности.

В свою защиту он заявил, что столкнулся с давлением со стороны канцелярии премьер-министра: там, по его словам, настаивали на том, чтобы Мандельсон поскорее стал послом в США. Роббинс пояснил, что сотрудники Даунинг-стрит постоянно запрашивали у него информацию о ходе проверки лорда службой безопасности, однако их интересовали не детали самой процедуры, а исключительно сроки ее завершения.

Скандал серьезно ударил по имиджу Стармера. Лидер Консервативной партии Кеми Баденоч потребовала его немедленной отставки, заявив, что премьер поставил под угрозу национальную безопасность.

Ранее сообщалось, что британские чиновники раскритиковали Стармера за неумение и нежелание руководить страной. Они считают, что у премьер-министра нет четкой стратегии и ресурсов для проведения реформ. Критики также отметили, что Стармер часто отсутствует на рабочем месте.

Европа
Великобритания
Кир Стармер
Лондон
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.