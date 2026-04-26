Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 18:48

«Все боятся»: Пушков раскрыл, в чем демократы обвиняют Трампа

Пушков: демократы считают, что Трамп вернул образ страшного американца

Фото: Salwan Georges — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Политика президента США Дональда Трампа, по мнению членов Демократической партии, способствует возвращению образа «страшного американца», которого опасаются в мире, заявил в интервью ТАСС председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По словам политика, этот образ вновь возродился и США только проигрывают от такой войны.

Возродился образ того, что называют ugly American, — образ «страшного американца», которого все боятся. Как говорят демократы, Трамп его возродил. И США только проигрывают от этой войны, — высказался он.

Пушков выразил мнение, что демократы могут использовать такую риторику для усиления своих позиций на выборах. Получив контроль над обеими палатами конгресса, они, полагает сенатор, сочтут это достаточным, чтобы нейтрализовать Трампа.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Демократическая партия не сможет отстранить президента США с помощью 25-й поправки к конституции. По его словам, в настоящий момент в конгрессе доминирует республиканское большинство.

Алексей Пушков
Власть
США
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев жестко остудил пыл ЕС, развязавшего «санкционную войну» с Китаем
В МАГАТЭ сообщили тревожную весть о Запорожской АЭС
Майский снег для москвичей, новые детали аварии на ЧАЭС: что будет дальше
В Серпухове задержали подозреваемую в убийстве новорожденного сына женщину
В Росстате назвали самый доступный шашлык перед майскими праздниками
Проукраинских активистов залили перцовыми баллонами в Италии
Стало известно, когда глава МИД Ирана посетит Москву
Война в Иране угрожает дубайскому шоколаду
Пентагон уличили в серьезном подлоге в конфликте с Ираном
Семья россиянина-предателя пострадала от рук ВСУ
«Было предчувствие»: погибший в Бурятии проводник не хотел идти в горы
«Помнят и будут помнить»: Гайдукевич о влиянии Жириновского
«Стремился убить Трампа»: Ливитт назвала вашингтонского стрелка безумцем
«Ситуация остается сложной»: наступление российской армии напугало Сырского
Трамп раскрыл, поддерживает ли он контакты с Путиным
«Все боятся»: Пушков раскрыл, в чем демократы обвиняют Трампа
Раскрыто, кто позвонил Трампу после инцидента со стрельбой
«В сердце много ненависти»: Трамп охарактеризовал вашингтонского стрелка
В США обнаружили манифест вашингтонского стрелка
Трамп послал НАТО тревожный сигнал
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.