«Все боятся»: Пушков раскрыл, в чем демократы обвиняют Трампа

Политика президента США Дональда Трампа, по мнению членов Демократической партии, способствует возвращению образа «страшного американца», которого опасаются в мире, заявил в интервью ТАСС председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. По словам политика, этот образ вновь возродился и США только проигрывают от такой войны.

Возродился образ того, что называют ugly American, — образ «страшного американца», которого все боятся. Как говорят демократы, Трамп его возродил. И США только проигрывают от этой войны, — высказался он.

Пушков выразил мнение, что демократы могут использовать такую риторику для усиления своих позиций на выборах. Получив контроль над обеими палатами конгресса, они, полагает сенатор, сочтут это достаточным, чтобы нейтрализовать Трампа.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что Демократическая партия не сможет отстранить президента США с помощью 25-й поправки к конституции. По его словам, в настоящий момент в конгрессе доминирует республиканское большинство.