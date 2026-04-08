Американист оценил шанс демократов выкинуть Трампа из Белого дома

08 апреля 2026 в 12:04

Американист Дудаков: демократы не смогут отстранить Трампа через 25-ю поправку

Фото: Official White House/Molly RileyPatrick B. Ruddy
Демократическая партия не сможет отстранить президента США Дональда Трампа с помощью 25-й поправки к конституции, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в настоящий момент в конгрессе доминирует республиканское большинство.

На текущий момент разговоры о 25-й поправке к Конституции США олицетворяют собой нынешний раскол, который усугубляется в Вашингтоне. Действительно, она позволяет кабинету министров отстранять своего президента от власти, если тот недееспособен. Для этого они должны поддержать такое решение большинством голосов, и его должен поддержать вице-президент, который становится главой государства в случае отстранения. Сейчас, конечно, с сугубо технической точки зрения устроить переворот на основе 25-й поправки довольно сложно. Все-таки демократы в меньшинстве находятся в конгрессе. Особенно, если кабинет Трампа не захочет это поддержать, — поделился Дудаков.

Он подчеркнул, что Трамп может инициировать разбирательство в конгрессе, который будет иметь решающее слово. По словам политолога, для того чтобы отстранить президента от должности, необходимо получить две трети голосов в каждой из палат. При этом, указал американист, этот порог выше, чем при процедуре импичмента.

Ранее сообщалось, что демократы в конгрессе обсуждают импичмент Трампа из-за его действий в Иране. Политики рассматривают два варианта: провести голосование по импичменту или обратиться к кабинету министров с просьбой применить 25-ю поправку, которая позволяет отстранить президента по состоянию недееспособности.

США
Дональд Трамп
Конгресс США
импичменты
Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
