В США резко выросли требования об импичменте Трампа

Демократы в Конгрессе США обсуждают возможность выдвижения совместного требования об импичменте президенту Дональду Трампу в связи с войной против Ирана, сообщает американское издание Axios со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников издания, политики рассматривают два варианта: инициировать голосование по вопросу об импичменте либо обратиться к кабинету министров с призывом задействовать 25-ю поправку к Конституции США, которая позволяет отстранить президента от должности по недееспособности.

Некоторые конгрессмены уже публично призвали Трампа к отставке. Член палаты представителей Ильхан Омар от Миннесоты назвала президента «невменяемым психом». Ее коллега из Аризоны Яссамин Ансари подчеркнула, что 25-я поправка существует не просто так, и ею следует воспользоваться, поскольку на кону стоят судьбы американских военных, иранского народа и основы мировой системы.

Ранее бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент заявил, что у американского президента еще сохраняется возможность завершить конфликт в Иране в короткие сроки. Однако, по словам эксперта, правительство США в целом настроено на ведение войн.