«Избавиться от всех»: Трампу дали совет по Ирану Аналитик Кент: у Трампа еще остается шанс быстро завершить конфликт в Иране

У американского президента Дональда Трампа еще сохраняется возможность завершить конфликт в Иране в короткие сроки, заявил в комментарии YouTube-каналу бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент, подавший в отставку из-за операции на Ближнем Востоке. Однако, по словам эксперта, правительство США в целом настроено на ведение войн.

Но Трамп умеет видеть общую картину, поэтому я искренне надеюсь и молюсь, чтобы он смог избавиться от всех, кто завел его на этот путь, и быстро заключил мир, если это вообще возможно на данном этапе, — отметил он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

Также появилась информация, что в США арестовали племянницу убитого в 2020 году командира элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР генерал-майора Касема Сулеймани — Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь. Их лишили статуса законного постоянного резидента (LPR).