05 апреля 2026 в 08:50

«Избавиться от всех»: Трампу дали совет по Ирану

Аналитик Кент: у Трампа еще остается шанс быстро завершить конфликт в Иране

У американского президента Дональда Трампа еще сохраняется возможность завершить конфликт в Иране в короткие сроки, заявил в комментарии YouTube-каналу бывший директор Национального центра по борьбе с терроризмом США Джо Кент, подавший в отставку из-за операции на Ближнем Востоке. Однако, по словам эксперта, правительство США в целом настроено на ведение войн.

Но Трамп умеет видеть общую картину, поэтому я искренне надеюсь и молюсь, чтобы он смог избавиться от всех, кто завел его на этот путь, и быстро заключил мир, если это вообще возможно на данном этапе, — отметил он.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в урегулировании конфликта с США. По его словам, у Пекина есть мощные возможности. В частности, Тегеран выслушает любую идею, которая будет отвечать его требованиям и условиям, объяснил министр.

Также появилась информация, что в США арестовали племянницу убитого в 2020 году командира элитного подразделения «Аль-Кудс» КСИР генерал-майора Касема Сулеймани — Хамиде Сулеймани Афшар и ее дочь. Их лишили статуса законного постоянного резидента (LPR).

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Хирург назвал отличия пластики от «переделанного лица»
Психолог дала совет родителям при покупке первого гаджета ребенку
Нутрициолог предупредила, чем опасен избыток воды в организме
Названа самая подешевевшая рыба в России
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

