26 апреля 2026 в 18:48

Трамп раскрыл, поддерживает ли он контакты с Путиным

Трамп заявил, что поддерживает общение с Путиным

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что продолжает общение со своим российским коллегой Владимиром Путиным. При этом глава Белого дома не стал раскрывать дату их последнего контакта и какие-либо подробности.

Я не хочу раскрывать этого, но я действительно веду с ним (Путиным. — NEWS.ru) переговоры, — подчеркнул республиканец.

Также он рассказал, что поддерживает общение с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках попыток мирного урегулирования конфликта. По его словам, Вашингтон «работает над ситуацией и надеется вскоре ее разрешить».

Ранее Трамп сообщил, что чувствует себя в порядке после стрельбы на приеме в отеле в Вашингтоне. Он отметил, что у его супруги Мелании также хорошее самочувствие. Президент считает, что нападавший имел серьезные личные проблемы и руководствовался радикальными антихристианскими убеждениями.

До этого стало известно, что вашингтонскому стрелку предъявили обвинения сразу по трем пунктам: два из них — за применение огнестрельного оружия и один — за нападение на федерального офицера с использованием опасного оружия. По словам прокурора, злоумышленник стремился нанести окружающим максимальный вред.

