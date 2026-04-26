Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 19:41

Война в Иране угрожает дубайскому шоколаду

FT: цены на фисташки взлетели до максимума из-за войны в Иране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Война в Иране привела к резкому росту цен на фисташки до рекордного уровня за последние годы, сообщает Financial Times. Тегеран обеспечивает около пятой части мирового производства и 25–30% экспорта фисташек. Однако конфликт нарушил логистические цепочки: судоходные компании вынуждены менять маршруты.

В марте цены достигли $4,57 за фунт (450 г), что стало максимумом с 2018 года. Спрос на фисташки частично вырос из-за популярности дубайского шоколада с фисташковым кремом. Проблемы множатся: еще до конфликта урожай 2025 года в США, Турции и Иране оказался ниже ожиданий. В Иране на урожай повлияла засуха, а экспорт страны также ограничен санкциями западных стран.

Член правления Иранской ассоциации производителей фисташек отметил, что война нарушила экспорт через порт Бандар-Аббас. Альтернативные пути через турецкий Мерсин, Суэцкий канал или по железной дороге в Китай оказываются дороже и сложнее. Покупателям приходится искать замену иранским фисташкам в США, но американские экспортеры уже успели распродать большую часть своих запасов.

Ранее в США зафиксировали рекордное падение доступности жилья: разрыв между стоимостью домов и годовым доходом домохозяйств достиг почти шестикратного уровня. С 2000 по 2022 год доля домовладельцев сократилась на 8–10% во всех возрастных группах. Ключевой проблемой аналитики назвали не высокие ставки по ипотеке, а огромный разрыв между доходами и ценами на недвижимость.

Мир
Ближний Восток
Экономика
цены
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дмитриев жестко остудил пыл ЕС, развязавшего «санкционную войну» с Китаем
В МАГАТЭ сообщили тревожную весть о Запорожской АЭС
Майский снег для москвичей, новые детали аварии на ЧАЭС: что будет дальше
В Серпухове задержали подозреваемую в убийстве новорожденного сына женщину
В Росстате назвали самый доступный шашлык перед майскими праздниками
Проукраинских активистов залили перцовыми баллонами в Италии
Стало известно, когда глава МИД Ирана посетит Москву
Война в Иране угрожает дубайскому шоколаду
Пентагон уличили в серьезном подлоге в конфликте с Ираном
Семья россиянина-предателя пострадала от рук ВСУ
«Было предчувствие»: погибший в Бурятии проводник не хотел идти в горы
«Помнят и будут помнить»: Гайдукевич о влиянии Жириновского
«Стремился убить Трампа»: Ливитт назвала вашингтонского стрелка безумцем
«Ситуация остается сложной»: наступление российской армии напугало Сырского
Трамп раскрыл, поддерживает ли он контакты с Путиным
«Все боятся»: Пушков раскрыл, в чем демократы обвиняют Трампа
Раскрыто, кто позвонил Трампу после инцидента со стрельбой
«В сердце много ненависти»: Трамп охарактеризовал вашингтонского стрелка
В США обнаружили манифест вашингтонского стрелка
Трамп послал НАТО тревожный сигнал
Дальше
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.