Война в Иране угрожает дубайскому шоколаду FT: цены на фисташки взлетели до максимума из-за войны в Иране

Война в Иране привела к резкому росту цен на фисташки до рекордного уровня за последние годы, сообщает Financial Times. Тегеран обеспечивает около пятой части мирового производства и 25–30% экспорта фисташек. Однако конфликт нарушил логистические цепочки: судоходные компании вынуждены менять маршруты.

В марте цены достигли $4,57 за фунт (450 г), что стало максимумом с 2018 года. Спрос на фисташки частично вырос из-за популярности дубайского шоколада с фисташковым кремом. Проблемы множатся: еще до конфликта урожай 2025 года в США, Турции и Иране оказался ниже ожиданий. В Иране на урожай повлияла засуха, а экспорт страны также ограничен санкциями западных стран.

Член правления Иранской ассоциации производителей фисташек отметил, что война нарушила экспорт через порт Бандар-Аббас. Альтернативные пути через турецкий Мерсин, Суэцкий канал или по железной дороге в Китай оказываются дороже и сложнее. Покупателям приходится искать замену иранским фисташкам в США, но американские экспортеры уже успели распродать большую часть своих запасов.

Ранее в США зафиксировали рекордное падение доступности жилья: разрыв между стоимостью домов и годовым доходом домохозяйств достиг почти шестикратного уровня. С 2000 по 2022 год доля домовладельцев сократилась на 8–10% во всех возрастных группах. Ключевой проблемой аналитики назвали не высокие ставки по ипотеке, а огромный разрыв между доходами и ценами на недвижимость.