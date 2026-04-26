26 апреля 2026 в 20:37

Следователи возбудили дело, связанное с деятельностью Артема Чекалина

26 апреля 2026 в 20:37

Артем Чекалин Артем Чекалин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Москве возбудили уголовное дело по факту взлома аккаунта экс-супруга блогерши Лерчек Артема Чекалина, рассказал РИА Новости его адвокат Константин Третьяков. По его словам, следствие установило, что 15 августа 2025 года, в то время когда Чекалин находился под домашним арестом и ему было запрещено пользоваться интернетом, неизвестные получили доступ к его аккаунту в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 138 УК РФ, по факту нарушения неустановленными лицами тайны переписки Артема Чекалина, — рассказал собеседник агентства.

Кроме того, адвокат рассказал, что после взлома от имени Чекалина якобы были опубликованы сторис, в которых подписчиков призывали перейти по ссылке на сомнительный сайт. Аналогичная публикация появилась и на странице его бывшей супруги. При этом, как отметил Третьяков, все телефоны с доступом в интернет были изъяты у Чекалина в ходе обыска.

До этого бывший муж блогера Лерчек в суде сообщил, что он вместе с бывшей женой не успел вовремя заплатить налоги в 2024 году из-за конфликтов во время развода. Именно это и привело скандально известную пару на скамью подсудимых.

