Европейские рыбаки отказались выходить в море из-за цен на топливо

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Некоторые рыбаки в Евросоюзе перестали выходить в море из-за роста цен на топливо, сообщает датская телерадиокомпания DR со ссылкой на управляющего директора ассоциации Europêche Даниеля Восеса де Онаинди. В период с февраля по март цена на дизель выросла примерно на 70%.

По данным Europêche, <...> рыбаки в других точках Европы уже перестали выходить в море и кидать сети, — говорится в публикации.

Председатель рыболовной ассоциации порта Тюборен Альфред Фискер Хансен отметил, что цена на дизель стала настолько высокой, что рыбакам почти нет смысла выходить в море. Восес де Онаинди подчеркнул, что ситуация для рыбаков крайне напряженная, им нужна немедленная компенсация потерь со стороны политиков ЕС и национальных правительств.

Ранее глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что Евросоюзу грозит нормирование товаров в случае блокады Ормузского пролива. По ее словам, через этот маршрут идет не только основная доля энергоносителей, но и треть всех удобрений, а резкий рост цен на продукты спровоцирует серьезные экономические последствия.

