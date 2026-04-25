В США раскрыли масштаб обвала рынка жилья В США средняя стоимость дома превысила годовой доход семьи почти в шесть раз

В США фиксируется рекордное падение доступности жилья, сообщает Fox Business. Согласно расчетам, в 2003 году средняя стоимость дома превышала годовой доход домохозяйства в 4,3 раза, а сейчас этот разрыв достиг почти шестикратного уровня.

С 2000 по 2022 год доля домовладельцев сократилась на 8–10% во всех возрастных группах. Среди молодых американцев с доходом от $50 тыс. (3,7 млн рублей) до $75 тыс. (5,7 млн рублей) в год в 2022 году собственным жильем владели лишь 25%, тогда как среди домохозяйств с доходом от $175 тыс. (13 млн рублей) — 70–80%. Ключевая проблема — не столько высокие ставки по ипотеке, сколько огромный разрыв между доходами и ценами на дома.

Как говорится в публикации, текущая ситуация может привести к появлению устойчивого класса арендаторов среди людей с невысоким уровнем дохода. Пока цены на жилье не меняются, а доходы растут всего на 3% в год, семьи с маленькими или средними доходами могут надолго остаться без собственного дома.

