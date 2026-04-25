Стало известно, насколько война с Ираном опустошила оружейные запасы США

La Repubblica: США нужно до шести лет на восполнение запасов оружия

США с 28 февраля 2026 года использовали треть своих запасов оружия в ближневосточном конфликте, заявил военный аналитик газеты La Repubblica Джанлука Ди Фео. По его словам, для восстановления этих запасов может понадобиться пять-шесть лет.

При этом Вашингтон пытается заручиться «символической победой», заняв один из островов в Персидском заливе, где проживают общины суннитов, выступающие против шиитских властей, уточнил Ди Фео. По его мнению, американскому президенту Дональду Трампу нужен медийный эффект на фоне самых низких рейтингов популярности.

Ранее Трамп заявил, что Иран готовит инициативу, способную удовлетворить запросы Соединенных Штатов. В Вашингтоне ожидают вероятный вариант соглашения со стороны Тегерана.

Кроме того, иранский посол в РФ Казем Джалали сообщил, что Тегеран не рассматривает нынешнее решение о перемирии с Вашингтоном как окончательное. По словам дипломата, Исламская Республика нацелена на подписание всеобъемлющего соглашения с «реальными гарантиями», тогда как действующее прекращение огня считается шансом для дипломатии.