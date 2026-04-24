В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США

24 апреля 2026 в 15:21

Посол Ирана: Тегеран не считает решение о перемирии с Вашингтоном окончательным

Казем Джалали
Тегеран не считает окончательным решение о перемирии с Вашингтоном, сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали. По его словам, страна стремится к заключению с комплексного соглашения с «практическими гарантиями», сообщает ТАСС.

Мы рассматриваем нынешнее прекращение огня как возможность для дипломатии, но не считаем его окончательным и устойчивым положением до тех пор, пока не будет заключено всеобъемлющее соглашение с практическими гарантиями, — отметил дипломат.

Ранее Джалали заявил, что иранская сторона не строит надежд относительно перспектив диалога с Соединенными Штатами. По его словам, Вашингтон неоднократно покидал стол переговоров. Дипломат подчеркнул, что Иран никогда «не отказывался от переговоров и не нападал на другие страны», Тегеран лишь обеспечивал собственную защиту.

До этого Джалали отметил, что Иран вышел победителем из навязанного ему военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. Он подчеркнул, что Тегеран выстоял, несмотря на то что противник задействовал весь имеющийся арсенал.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Еще не время»: Набиуллина о ношении броши
Назван самый доходный срок вкладов после снижения ключевой ставки
Экс-замминистра обороны Иванов брал больше взяток, чем предполагалось
Путин посетил выставку по случаю 80-летия со дня рождения Жириновского
«Полон сил и энергии»: коллеги вспомнили последние дни Пиманова
«Мы будем продолжать»: Захарова о помощи Кубе
Раскрыто, кто помог вернуть российских военных из украинского плена
Синоптик предупредил, что в конце апреля Москву накроет снегом
«Ичкерия» и все ее «министерства» попали в список террористов
«Покровские ворота» с Бузовой: кого сыграет, что сказали Драпеко и Райкина
США предупредили Европу и Азию, что больше не будут защищать их бесплатно
Песков раскрыл, как будет представлена Россия на саммите G20 в Майами
Россия и Украина провели новый обмен военнопленными
Москвичей призвали готовиться к заморозкам в мае
«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии
В Волгоградской области ищут загадочно пропавших рыбаков
Правозащитница ответила, выплатит ли Украина кредит Евросоюзу
Несносный дед: пенсионер под следствием продолжал качать детское порно
«Не может быть оправдано»: Захарова о разрушении статуи Христа в Ливане
Делегация Ирана прилетела в Пакистан
Дальше
