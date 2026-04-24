В Иране заявили, что не считают окончательным перемирие с США Посол Ирана: Тегеран не считает решение о перемирии с Вашингтоном окончательным

Тегеран не считает окончательным решение о перемирии с Вашингтоном, сообщил иранский посол в РФ Казем Джалали. По его словам, страна стремится к заключению с комплексного соглашения с «практическими гарантиями», сообщает ТАСС.

Мы рассматриваем нынешнее прекращение огня как возможность для дипломатии, но не считаем его окончательным и устойчивым положением до тех пор, пока не будет заключено всеобъемлющее соглашение с практическими гарантиями, — отметил дипломат.

Ранее Джалали заявил, что иранская сторона не строит надежд относительно перспектив диалога с Соединенными Штатами. По его словам, Вашингтон неоднократно покидал стол переговоров. Дипломат подчеркнул, что Иран никогда «не отказывался от переговоров и не нападал на другие страны», Тегеран лишь обеспечивал собственную защиту.

До этого Джалали отметил, что Иран вышел победителем из навязанного ему военного конфликта с Соединенными Штатами и Израилем. Он подчеркнул, что Тегеран выстоял, несмотря на то что противник задействовал весь имеющийся арсенал.