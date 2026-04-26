Россиянка получила страшные травмы после популярного вида отдыха

Жительница Нижнего Новгорода получила серьезные травмы во время отдыха в Турции после экстремального спуска с водной горки, сообщает Telegram-канал Baza. Инцидент произошел в аквапарке, куда девушка отправилась вместе с родственниками.

Имея опыт катания на подобных аттракционах, россиянка не ожидала подвоха, однако мощный спуск с последующим резким взлетом застал ее врасплох. Девушка испугалась, растерялась и не успела сгруппироваться перед падением в воду.

Удар о поверхность бассейна оказался настолько сильным, что отдыхающая сразу почувствовала острую боль. На теле девушки образовались множественные гематомы на ногах, а также обширные ушибы и синяки в области поясницы и бедер. В итоге отпуск пришлось прервать и отправиться на длительное лечение.

