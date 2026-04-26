Поход до помойки обернулся для супружеской пары стрельбой и поножовщиной Семейную пару в Татарстане атаковали с помощью пистолетов и ножа

Неизвестные устроили стрельбу и поножовщину в татарстанском городе Альметьевске, напав на семейную пару, передает Telegram-канал «112». По его сведениям, двое суток назад мужчина подрался во дворе с незнакомцами и, предположительно, те пришли мстить.

Когда супруги вышли выбросить мусор, к ним подошла группа людей. Мужчина спрятался за машиной, а когда у преследователя кончились патроны, бросился на него с ножом. Жена убежала в подъезд, участников потасовки задержали.

Ранее Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который напал с ножом на двух врачей городской больницы. Злоумышленник проведет в СИЗО почти два месяца — до 23 июня.

До этого в Бурятии Баунтовский районный суд приговорил 52-летнего местного жителя к семи годам колонии строгого режима за нападение на собутыльника с кирпичом. В июле 2025 года во время пьяной драки мужчина несколько раз ударил потерпевшего, а затем нанес удар кирпичом по голове. Жертву госпитализировали и экстренно прооперировали.