26 апреля 2026 в 20:50

Поход до помойки обернулся для супружеской пары стрельбой и поножовщиной

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Неизвестные устроили стрельбу и поножовщину в татарстанском городе Альметьевске, напав на семейную пару, передает Telegram-канал «112». По его сведениям, двое суток назад мужчина подрался во дворе с незнакомцами и, предположительно, те пришли мстить.

Когда супруги вышли выбросить мусор, к ним подошла группа людей. Мужчина спрятался за машиной, а когда у преследователя кончились патроны, бросился на него с ножом. Жена убежала в подъезд, участников потасовки задержали.

Ранее Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу мужчине, который напал с ножом на двух врачей городской больницы. Злоумышленник проведет в СИЗО почти два месяца — до 23 июня.

До этого в Бурятии Баунтовский районный суд приговорил 52-летнего местного жителя к семи годам колонии строгого режима за нападение на собутыльника с кирпичом. В июле 2025 года во время пьяной драки мужчина несколько раз ударил потерпевшего, а затем нанес удар кирпичом по голове. Жертву госпитализировали и экстренно прооперировали.

Регионы
Татарстан
нападения с ножом
перестрелки
