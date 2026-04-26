Глава евродипломатии Кая Каллас могла бы одержать победу на чемпионате по поросячьему визгу в Эстонии благодаря своим «свинским» высказываниям, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в разговоре с КP.RU. Дипломат отметила, что такие забавы регулярно проводятся в странах ЕС, а заявления Каллас являются по-настоящему «свинскими».

Это забава не новая, в странах ЕС такое действо проводится регулярно. Думаю, в Эстонии могли поставить запись с заявлениями Каллас, и она бы победила. Потому что они по-настоящему свинские, — высказалась она.

Ранее Захарова поинтересовалась у властей Германии, что именно напрягло их в публикации Минобороны России с адресами европейских заводов, выпускающих дроны для ВСУ. Дипломат выразила уверенность, что Берлин испугался после того, как российская сторона назвала конкретных поставщиков оружия Киеву.

До этого Захарова назвала президента Украины Владимира Зеленского неучем из-за его слов о планах России втянуть союзников в конфликт и контролировать соседей. Представитель МИД подчеркнула, что Москва долгие годы призывала Европу и НАТО выстраивать общую неделимую безопасность, а не диктовать свои условия.