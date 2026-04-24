24 апреля 2026 в 15:47

«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии

Захарова спросила ФРГ о причинах испуга от публикации адресов заводов с БПЛА

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у властей Германии, что именно их напрягло в публикации Минобороны России с адресами европейских заводов, выпускающих беспилотники для Вооруженных сил Украины. Выступая на брифинге, дипломат выразила уверенность, что, раз российского посла вызвали в МИД ФРГ, Берлин попросту испугался, передает корреспондент NEWS.ru.

Можно я задам Берлину вопрос? А чего вы так испугались? Мы просто сказали о том, чем вы занимаетесь, и назвали тех, кто этим занимается. <...> А как только называешь, кто конкретно является поставщиком оружия [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, это, видите, как-то им не нравится, — подчеркнула Захарова.

Ранее Минобороны России опубликовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ, один из филиалов располагался в Мюнхене. После этого МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева. А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию показательной. Глава дипломатии указал, что Берлин сам осознает неправомерность своих действий, добавив, что «на немцах шапка сгорела».

Мария Захарова
МИД РФ
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир

