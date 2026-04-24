«Чего испугались?»: Захарова задала неудобный вопрос властям Германии

Представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась у властей Германии, что именно их напрягло в публикации Минобороны России с адресами европейских заводов, выпускающих беспилотники для Вооруженных сил Украины. Выступая на брифинге, дипломат выразила уверенность, что, раз российского посла вызвали в МИД ФРГ, Берлин попросту испугался, передает корреспондент NEWS.ru.

Можно я задам Берлину вопрос? А чего вы так испугались? Мы просто сказали о том, чем вы занимаетесь, и назвали тех, кто этим занимается. <...> А как только называешь, кто конкретно является поставщиком оружия [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, это, видите, как-то им не нравится, — подчеркнула Захарова.

Ранее Минобороны России опубликовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ, один из филиалов располагался в Мюнхене. После этого МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева. А министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию показательной. Глава дипломатии указал, что Берлин сам осознает неправомерность своих действий, добавив, что «на немцах шапка сгорела».