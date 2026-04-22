«На немцах шапка сгорела»: Лавров о реакции ФРГ на список Минобороны РФ

Ситуация с вызовом российского посла в МИД ФРГ после публикации Минобороны РФ с адресами производителей беспилотников является показательной, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии корреспонденту информационной службы «Вести» Павлу Зарубину. Глава дипломатии указал, что Берлин сам осознает неправомерность своих действий, добавив, что на «немцах шапка сгорела».

Значит, на немцах шапка сгорела. Они, значит, понимают, что делают нечто, что принесет не очень хорошие новости для них самих. Но выводы, которые мы сделали из этого, они уже достаточно широко обсуждались политологами, и эти дискуссии отражают то, что находится в планах российского руководства, — сказал он.

Минобороны России 15 апреля опубликовало список европейских адресов производителей дронов для ВСУ Украины. Согласно предоставленным данным, БПЛА для Киева создаются в восьми странах ЕС. Филиалы расположены в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге, как следует из данных военного ведомства. После этого МИД Германии вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева, а МИД Чехии выразил протест.