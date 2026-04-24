Захарова назвала Зеленского неучем после слов о втягивании соседей в конфликт

Представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге назвала президента Украины Владимира Зеленского неучем из-за его слов о якобы планах России втянуть своих союзников в конфликт на Украине. Она отметила, что после этого политик и вовсе заявил о намерении Москвы «контролировать своих соседей», передает корреспондент NEWS.ru.

Он стал утверждать, что Россия намерена контролировать всех своих соседей и решать, какой должна быть безопасность в Европе. То, что он неуч, всем понятно, но на кого это рассчитано? Все эти годы Россия только и делала, что призывала Европейский союз, в том числе и НАТО, выстраивать общую неделимую безопасность, — высказалась Захарова.

Ранее дипломат заявила, что президент Украины в вопросе поставок европейских дронов действует по логике террориста и преступника. По ее словам, украинский лидер пытается связать всех круговой порукой, чтобы «замазать» и втянуть в свои преступные схемы.

До этого Захарова отметила, что киевские власти отказом прекращать огонь во время пасхального перемирия не продемонстрировали воли к мирному урегулированию. Режим тишины, объявленный президентом России Владимиром Путиным, действовал 32 часа — с 16:00 мск 11 апреля до 24:00 мск 12 апреля.