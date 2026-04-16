Захарова заявила об отсутствии у Киева воли к миру Захарова: Киев более 6 тыс. раз нарушил пасхальное перемирие

Киевские власти отказом прекращать огонь во время пасхального перемирия не продемонстрировали воли к мирному урегулированию, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Режим тишины, объявленный президентом России Владимиром Путиным, действовал 32 часа — с 16:00 мск 11 апреля до 24:00 мск 12 апреля, передает корреспондент NEWS.ru.

У [президента Украины Владимира] Зеленского в очередной раз слова разошлись с делами. Ни о каком перемирии в Киеве не было и мысли, — сказала дипломат.

По словам Захаровой, Вооруженные силы Украины не собирались отвечать взаимностью на российскую инициативу. Она отметила, что украинский лидер Владимир Зеленский так и не отдал приказ о прекращении огня. За указанный период ВСУ нарушили режим тишины более 6 тыс. раз.

Ранее в Минобороны сообщили, что было зафиксировано 6558 нарушений пасхального перемирия со стороны Украины. За этот период украинские военные нанесли 5844 удара с помощью квадрокоптеров, а также совершили 694 обстрела российских позиций из артиллерии и танков.