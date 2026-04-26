В Кремле оценили состояние российской экономики

Экономическая ситуация в России складывается очень непросто по целому ряду факторов, в том числе из-за дефицита ресурсов и нехватки кадров, заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в комментарии журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину. С ограничениями интернета отрицательный эффект для экономики не связан, добавил чиновник.

Ситуация на самом деле в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию, — сказал Орешкин.

Замглавы администрации президента подчеркнул, что те цифры, которые наблюдаются по отрицательному эффекту экономической динамики, не обусловлены сбоями связи. Он добавил, что существуют другие, гораздо более значимые факторы.

В начале марта стало известно, что Россия оказалась восьмой экономикой мира. Согласно информации, предоставленной Росстатом, ВВП страны достиг $2,556 трлн (213,5 трлн рублей).

Между тем президент РФ Владимир Путин потребовал восстановить темпы роста национальной экономики. По его словам, такие меры уже включены в план структурных изменений, рассчитанный до 2030 года.