«Нам нужно добиться восстановления темпов»: Путин об экономике России

В России необходимо восстановить темпы роста национальной экономики, заявил президент РФ Владимир Путин на первом совещании по экономическим вопросам. По его словам, соответствующие меры включены в план структурных изменений, рассчитанный до 2030 года.

Нам нужно добиться восстановления темпов роста отечественной экономики, улучшать деловой климат, наращивать инвестиционную активность с упором на увеличение производительности труда, — отметил президент.

До этого Путин сообщил, что замедление темпов роста ВВП было необходимо для снижения инфляции. Он пояснил, что это было сделано рукотворно.

Согласно аналитическим данным МВФ, рост ВВП России в 2026 году ожидается на уровне 0,8%, а в 2027 году — 1%. Прогнозы на оба года были понижены по сравнению с предыдущими расчетами, тогда как оценка на 2025 год осталась прежней. Ожидания по росту ВВП в 2025 году сохранены на уровне 0,6%.

Также сообщалось, что объем валового внутреннего продукта России в третьем квартале текущего года достиг 54 трлн 501,3 млрд рублей. Физический объем ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 0,6%.