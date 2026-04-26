26 апреля 2026 в 18:29

Фанаты устроили массовую драку из-за победы российского боксера

Поединок российского боксера Сергея Горохова закончился массовой дракой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Массовая драка с участием зрителей произошла во время поединка российского спортсмена Сергея Горохова на боксерском турнире в турецком Трабзоне, сообщает РИА Новости. Россиянин встречался на ринге с турецким боксером Эмирханом Калканом, на кону стоял титул чемпиона мира по версии UBO.

Бой завершился победой Горохова. Местная публика оказалась недовольна тем, как боксер отпраздновал свою победу, и направилась в сторону ринга. Несколько зрителей пробрались на ринг, где началась массовая драка. Люди швырялись бутылками и стульями, атаковали друг друга кулаками и ногами.

Из-за произошедшего турнир был прерван, победителя боя так и не объявили официально. Началось расследование. Полиция намерена изучить записи камер видеонаблюдения из зала, а также видео с мобильных устройств зрителей.

Ранее в сельском поселении Гази-Юрт в Ингушетии произошла массовая драка со стрельбой, которая попала на видео. Группа мужчин на двух автомобилях подъехала к другой компании, после чего словесная перепалка переросла в потасовку с применением огнестрельного оружия. Один участник конфликта получил ранения и был доставлен в больницу.

Общество

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Общество

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

Общество

Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек

