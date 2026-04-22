Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС

В Доминиканской Республике был задержан и депортирован в Россию гражданин РФ, обвиняемый в масштабных махинациях с налогами, рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчина долгое время скрывался от правосудия и находился в международном розыске.

Сегодня в аэропорту города Санто-Доминго сотрудники компетентных органов Доминиканской Республики передали российским полицейским гражданина нашей страны, объявленного в розыск по каналам Интерпола, — подтвердила Волк.

Следствие установило, что с 2017 по 2020 год задержанный фактически руководил коммерческим предприятием и являлся его бенефициаром. Действуя в сговоре с сообщниками, он подавал в налоговые органы декларации с заведомо ложными сведениями. В результате этих незаконных действий фигурант уклонился от уплаты НДС на сумму, превышающую 1,1 млрд рублей.

После возбуждения уголовного дела злоумышленник покинул территорию России, надеясь избежать ответственности на Карибах. Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, а также длительный запрет на право занимать руководящие должности.

Ранее выяснилось, что число случаев депортаций россиян из США существенно выросло в последние годы. По информации СМИ, больше всего депортаций пришлось на штат Калифорния, далее идут Филадельфия и Пенсильвания. В 2021-м показатель составлял 80 человек, а в 2022-м — 68. Однако в 2023-м значение выросло до 229 случаев. В следующем году оно составило 464.

До этого стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты намерены экстрадировать в Россию гражданина РФ Ахмада Хамидова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и организации двух убийств, совершенных в 2011 году во Франции и Турции, а также в покушениях.