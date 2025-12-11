Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 декабря 2025 в 18:57

ОАЭ выдали России главу жестокой ОПГ, похищавшего десятки миллионов

Арабские Эмираты выдали России создателя ОПГ для убийства предпринимателей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Объединенные Арабские Эмираты по запросу Генпрокуратуры экстрадируют в Россию гражданина РФ Ахмада Хамидова, сообщается на сайте надзорного органа. По данным ведомства, фигурант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и организации двух убийств, совершенных в 2011 году во Франции и Турции, а также покушениях.

Компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов по требованию Генпрокуратуры России экстрадируют гражданина России Ахмада Хамидова для привлечения к уголовной ответственности, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в 2009–2010 годах Хамидов занял у знакомого предпринимателя не менее 84 млн рублей на коммерческие нужды, а затем решил не платить по долгам. Для этого он создал организованную группу, и 4 марта 2011 года бизнесмен был застрелен на территории Франции. Преступники также попытались убить его спутницу, но ей удалось спастись. В апреле 2011 года в Турции был убит еще один человек, также получивший огнестрельное ранение в голову.

Кроме того, в начале 2011 года участники группы обманули предпринимательницу на 20 млн евро, а в июне того же года вблизи села Княжичи на Украине пытались ее ликвидировать, однако оружие дало осечку.

После этого обвиняемые скрылись от следствия и были объявлены в международный розыск. В результате взаимодействия российской Генпрокуратуры с иностранными коллегами, после их задержания в ОАЭ, было принято решение об экстрадиции.

Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница Россотрудничества уже более восьми лет находится в розыске по уголовному делу. По информации следствия, все это время женщина проживала на территории Кипра.

