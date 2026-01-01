В России проиндексировали страховые пенсии Минтруда: в России проиндексировали страховые пенсии на 7,6%

Страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6% с 1 января 2026 года, сообщила пресс-служба Минтруда, комментируя федеральный бюджет Социального фонда России на 2026 год. Там отметили, что с 1 января до 9584,69 рубля также увеличится фиксированная выплата к пенсии, передает РИА Новости.

Индексация страховых пенсий составит 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тыс. рублей, — указал Минтруд.

Кроме того, стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который зависит от страхового стажа и зарплаты, возрастет до 156,76 рубля. Информация об этом содержится в федеральном законе от 28 ноября 2025 года №431-ФЗ.

Ранее стало известно, что значительное повышение пенсионных выплат с начала 2026 года ожидает определенную категорию граждан. Как сообщил зампред комитета по бюджету и налогам депутат Каплан Панеш, для получения прибавки в 35% пенсионерам необходимо соответствовать нескольким ключевым критериям, в частности до конца года достигнуть 80-летнего возраста.

До этого сообщалось, что партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех российских граждан. Выплату планируют осуществлять в декабре, чтобы обеспечить пожилых людей дополнительными средствами на праздники.