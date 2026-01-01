Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 января 2026 в 01:10

В России проиндексировали страховые пенсии

Минтруда: в России проиндексировали страховые пенсии на 7,6%

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Страховые пенсии россиян будут проиндексированы на 7,6% с 1 января 2026 года, сообщила пресс-служба Минтруда, комментируя федеральный бюджет Социального фонда России на 2026 год. Там отметили, что с 1 января до 9584,69 рубля также увеличится фиксированная выплата к пенсии, передает РИА Новости.

Индексация страховых пенсий составит 7,6%, в результате средний размер страховых пенсий по старости увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тыс. рублей, — указал Минтруд.

Кроме того, стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который зависит от страхового стажа и зарплаты, возрастет до 156,76 рубля. Информация об этом содержится в федеральном законе от 28 ноября 2025 года №431-ФЗ.

Ранее стало известно, что значительное повышение пенсионных выплат с начала 2026 года ожидает определенную категорию граждан. Как сообщил зампред комитета по бюджету и налогам депутат Каплан Панеш, для получения прибавки в 35% пенсионерам необходимо соответствовать нескольким ключевым критериям, в частности до конца года достигнуть 80-летнего возраста.

До этого сообщалось, что партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех российских граждан. Выплату планируют осуществлять в декабре, чтобы обеспечить пожилых людей дополнительными средствами на праздники.

пенсии
Россия
индексация
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России увеличат срок хранения данных пользователей сервисов
Как избежать конфликта с пьяной компанией: советы для вашей безопасности
Болгария перешла с лева на евро
РЖД ввели новые правила для путешествующих за границу детей
Американские военные атаковали три судна в Тихом океане
«Последняя королева Парижа» скончалась в возрасте 96 лет
Путин поздравил россиян с Новым годом
В России проиндексировали страховые пенсии
Работу аэропорта Краснодара временно ограничили
Поддержка РФ и Путина, критика Запада: как Лагард стала главным банкиром ЕС
Дед Мороз прилетел в Москву
Трамп заявил, что США установили рекорд в привлеченных инвестициях
Приметы 1 января — Илья Муромец и первый день года: как привлечь деньги?
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 января 2026 года
Рекордная инфляция и тотальная экономия: кто сделал Эстонию нищей
Названо число БПЛА, сбитых над Россией незадолго до полуночи
Дед Мороз на санях совершил посадку в ямальском поселке
Правительство Молдавии может скоро уйти в отставку
США готовы поддержать договоренности Камбоджи и Таиланда о мире
Долина появилась в новогоднем фильме на федеральном канале
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года
Общество

Мясо под шубой выручает на все праздники — вкуснейшее, и гарнира не надо: классика для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.