Депутат раскрыл, кому повысят пенсии с января 2026 года Депутат Панеш: ряду пенсионеров повысят пенсии с января 2026 года на 35%

Значительное повышение пенсионных выплат с начала 2026 года ожидает определенную категорию граждан, сообщил RT депутат Госдумы Каплан Панеш. По словам зампреда комитета по бюджету и налогам, для получения прибавки в 35% пенсионерам необходимо соответствовать нескольким ключевым критериям, в частности до конца года достигнуть 80-летнего возраста.

Во-первых, пенсионер должен достичь возраста 80 лет в декабре 2025 года. Именно с месяца, следующего за месяцем рождения, начинает действовать право на повышенную выплату. Во-вторых, он должен быть получателем именно страховой пенсии по старости, так как надбавки применяются к этому виду пенсионного обеспечения, — сказал Панеш.

По его словам, такой существенный рост выплаты в январе обеспечит одновременное действие трех финансовых механизмов. Речь идет об общей индексации на 7,6%, автоматическом удвоении фиксированной выплаты и оформлении надбавки за уход за нетрудоспособным родственником, которая составляет треть от этой фиксированной суммы.

Панеш отметил, что из-за новогодних праздников график получения январской пенсии может измениться для клиентов банков. При этом все полагающиеся перерасчеты, включая индексацию и надбавки, Социальный фонд России осуществит в беззаявительном порядке, подчеркнул депутат.

Ранее партия «Справедливая Россия» подготовила законопроект о введении ежегодной 13-й пенсии для всех российских граждан. Выплату планируют осуществлять в декабре, чтобы обеспечить пожилых людей дополнительными средствами на праздники.