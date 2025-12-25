Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 08:42

Российскую авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей за летний овербукинг

Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тыс. рублей за овербукинг с 16 пассажирами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Авиакомпанию «Сибирь» (бренд S7 Airlines) оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, перевозчик отказался обслуживать клиентов из-за овербукинга на стыковочных рейсах.

В ведомстве отметили, что проверка по обращениям граждан выявила нарушения. Летом 16 пассажирам не предоставили места на рейсах в Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург из-за превышения числа броней над фактической вместимостью самолетов.

По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры перевозчика привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторное оказание услуг с нарушением установленных требований). Размер штрафа составил 30 тыс. рублей.

Ранее депутаты от партии «Новые люди» направили письмо главе Минтранса Андрею Никитину с предложением обязать российские авиакомпании выплачивать компенсации пассажирам в случае овербукинга. По их мнению, размер компенсации должен составлять 100% от стоимости билета.

авиакомпании
штрафы
овербукинг
пассажиры
S7 Airlines
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Тарталетки с икрой «Царский снег» — роскошная закуска за 10 минут
В Соцфонде раскрыли рекордный объем больничных в этом году
Как почистить золото в домашних условиях: готовимся блистать в праздник
Раскрыта сумма активов, замороженных в российских банках в 2025 году
Российской посол выяснил, кто главный лоббист «репарационного кредита»
Пожар вспыхнул в крупном бизнес-центре на юге Москвы и попал на видео
Бойцы ВСУ отклонили предложение сложить оружие и поплатились
Утрата Северска ударила по переговорным позициям Украины
Горячий десерт: домашнее мороженое с ликером и вишней — это бомба
Чемпионка ОИ назвала легенду гимнастики Латынину примером для спортсменов
В России выявили пугающее последствие гонконгского гриппа
Охватившее машину на парковке пламя сожгло дотла несколько других авто
Новый мэр Красноярска Верещагин вступил в должность
Свет Вифлеемской звезды: как в Москве встретили католическое Рождество
Появились новые подробности о рекордсмене-взяточнике из МВД
Российскую авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей за летний овербукинг
Половина работающих россиян выгорела к Новому году
В Госдуме рассказали о порядке выплаты январской пенсии россиянам
В Рыбном союзе сравнили производство черной икры в России и СССР
Россияне могут лишиться доступа к микрозаймам
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.