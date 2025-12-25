Российскую авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей за летний овербукинг

Российскую авиакомпанию оштрафовали на 30 тыс. рублей за летний овербукинг Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тыс. рублей за овербукинг с 16 пассажирами

Авиакомпанию «Сибирь» (бренд S7 Airlines) оштрафовали на 30 тыс. рублей за нарушение прав пассажиров, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. По данным ведомства, перевозчик отказался обслуживать клиентов из-за овербукинга на стыковочных рейсах.

В ведомстве отметили, что проверка по обращениям граждан выявила нарушения. Летом 16 пассажирам не предоставили места на рейсах в Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург из-за превышения числа броней над фактической вместимостью самолетов.

По инициативе Новосибирской транспортной прокуратуры перевозчика привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (повторное оказание услуг с нарушением установленных требований). Размер штрафа составил 30 тыс. рублей.

Ранее депутаты от партии «Новые люди» направили письмо главе Минтранса Андрею Никитину с предложением обязать российские авиакомпании выплачивать компенсации пассажирам в случае овербукинга. По их мнению, размер компенсации должен составлять 100% от стоимости билета.