Авиакомпанию S7 Airlines оштрафовали за одно нарушение

Авиакомпания S7 Airlines привлечена к административной ответственности за отказ в перевозке 10 пассажиров, сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Перевозчику назначено денежное взыскание в сумме 30 тыс. рублей за нарушение правил воздушных перевозок.

Инцидент произошел в августе текущего года при выполнении рейса из Сочи в Новосибирск, когда количество зарегистрированных клиентов превысило число доступных мест в воздушном судне. Нарушение было выявлено в ходе проверки, проведенной транспортной прокуратурой.

Ранее стало известно, что госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), выступающая конкурсным управляющим обанкротившегося в 2013 году Инвестбанка, требует взыскать с латвийской авиакомпании Air Baltic Corporation свыше €203 млн (приблизительно 19,2 млрд рублей). Исковое заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы еще в 2023 году.

Кроме того, руководитель Росавиации Дмитрий Ядров на заседании в Совете Федерации заявил о возможной утрате отечественными авиаперевозчиками нескольких сотен воздушных судов в ближайшие годы. Согласно пессимистичному прогнозу, к 2030 году из эксплуатации может быть выведено 339 самолетов и 200 вертолетов.