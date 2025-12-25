Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 16:50

Российские авиакомпании получат более 10 новых самолетов SJ-100 в 2026 году

Чемезов: Ростех передаст авиакомпаниям 12 самолетов SJ-100 в 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Ростех передаст авиакомпаниям 12 самолетов SJ-100 в 2026 году, заявил журналистам глава Ростеха Сергей Чемезов. Он выразил надежду, что сертификацию воздушного судна завершат в течение следующих шести месяцев. Глава организации добавил, что первые полеты на импортозамещенном самолете планируются уже в следующем году, передает ТАСС.

Нам необходимо уже на следующий год 12 машин передать, уже новых 12 машин передать авиакомпаниям, — сказал Чемезов.

Ранее представители Ростеха рассказали о ключевых преимуществах отечественного лайнера МС-21 перед основными иностранными конкурентами — Boeing 737 и Airbus A320. По данным госкорпорации, самолет превосходит их по ряду технических решений и обеспечивает повышенный комфорт для пассажиров. Главным преимуществом в салоне названа более широкая конструкция фюзеляжа.

До этого на авиасалоне в Дубае Объединенная авиастроительная корпорация представила российские пассажирские самолеты МС-21 и SJ 100, продемонстрировав их внутреннюю компоновку. Импортозамещенные версии обоих лайнеров уже совершили первые полеты.

