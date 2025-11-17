Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 12:26

ОАК показала самолеты МС-21 и SJ-100 на Dubai Airshow 2025

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представила модели российских гражданских самолетов МС-21 и SJ-100 на авиасалоне Dubai Airshow 2025. Посетители выставки могут ознакомиться с внутренней компоновкой лайнеров, сообщает ТАСС.

МС-21 — российский проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, призванный заменить Ту-154 и семейство Ту-204 на отечественном рынке. Второй вариант импортозамещенного МС-21 поднялся в воздух в конце октября: в ходе полета проверялась работа новых российских систем и двигателей ПД-14. Завершение сертификации планируется к концу 2026 года, после чего первые два лайнера будут запущены в серийное производство.

SJ-100 — российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, представляющий новую версию Sukhoi Superjet 100 с максимально возможным импортозамещением компонентов. Сертификация ожидается в начале 2026 года, после чего начнется серийное производство. В апреле 2025 года полностью импортозамещенный SJ-100 с двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре.

Ранее в ОАК сообщили, что самолет SJ 100 с российским двигателем ПД-8 успешно прошел испытания на защиту от воды. Импортозамещенное судно продемонстрировало возможность приземляться на взлетно-посадочной полосе при наличии воды. Испытания проводились в городе Жукове на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова. Для этого на территории объекта смонтировали «бассейн» длиной более 70 метров и шириной 12 метров.

