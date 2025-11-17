Су-57Э произвел фурор в Дубае: летная программа, экспорт, реакция Запада

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э впервые представили на авиасалоне в Дубае. Какой предстала боевая машина, что входит в летную программу, будут ли заключены контракты на экспорт самолетов, какую реакцию истребитель вызвал на Западе?

Как Су-57Э произвел фурор в Дубае, летная программа

Машину впервые продемонстрировали на Ближнем Востоке в рамках Международной авиационно-космической выставки Dubai Airshow 2025. До этого истребитель успел засветиться в Китае и Индии.

Выставка в Дубае проходит 17–21 ноября. Летная программа истребителя станет ключевым событием российского участия в авиасалоне. Су-57Э пилотирует шеф-пилот ОКБ Сухого Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Герой РФ Сергей Богдан. Делегацию России на Dubai Airshow 2025 представляет первый вице-премьер Денис Мантуров.

В Сети уже публикуются кадры, на которых можно увидеть российский истребитель пятого поколения. Су-57Э произвел фурор в Дубае, еще не оторвавшись от земли, отмечают некоторые комментаторы.

Основной упор пилотажа в ходе демонстрации возможностей российского истребителя будет сделан на фигуры сверхманевренности, истребитель не теряет управляемости при выходе на критические режимы, заявил Сергей Богдан.

«У Су-57 два двигателя с управляемым двигателем тяги, что позволяет выполнять маневры с выходом на околонулевые скорости, огромные критические углы атаки, выполнение штопорных вращений. Это может являться определенным преимуществом при ведении воздушного боя. <...> Самолет практически не теряет управляемости ни на каких режимах», — подчеркнул шеф-пилот ОКБ Сухого.

Богдан подчеркнул, что на любом обычном самолете, истребителе или бомбардировщике, летчик должен четко отслеживать параметры полета, чтобы не выйти на критические режимы и не потерять управляемость, — Су-57 лишен этого недостатка.

«То, что демонстрируют остальные самолеты, — это классические фигуры пилотажа, петли, бочки и так далее. Это, естественно, надо делать, но время, отведенное на пилотаж, довольно маленькое, и хотелось сделать акценты на характеристики устойчивости, управляемости, маневренности самолета на больших и критических углах атаки. Это преимущества самолета с управляемым вектором тяги», — добавил он.

Что известно об экспорте Су-57

Приехавшая на Dubai Airshow 2025 модификация является экспортной, на что указывает литера Э в наименовании. Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев заявил, что Москва собирается провести переговоры о продаже истребителей.

«Переговоры с рядом иностранных государств по вопросу поставки самолетов Су-57 планируется провести также и на полях данной выставки, в ходе которой состоятся демонстрационные полеты этого самолета», — сказал Шугаев.

Производство такой сложной авиационной техники требует безупречной координации работы всех участников процесса и высочайшей квалификации специалистов. По словам главы ФСВТС, на сегодняшний день к данному боевому самолету уже проявляется стабильный интерес со стороны других стран.

Су-57Э Фото: Нина Падалко/РИА Новости

Как на Западе отреагировали на Су-57Э в Дубае

Dubai Airshow 2025 дает России отличную возможность привлечь покупателей военной техники из стран Персидского залива, которые традиционно закупают современные боевые самолеты из США или Европы, пишет американское издание Army Recognition.

Журналисты отметили универсальность Су-57Э как одно из его ключевых преимуществ. Истребитель, по мнению издания, конкурирует с американским F-35 Lightning II, китайским J-20 и южнокорейским KF-21 Boramae, но имеет ряд серьезных преимуществ.

Так, российский истребитель обладает лучшими кинематическими характеристиками: большей скоростью, дальностью полета и сверхманевренностью в сравнении с F-35. В свою очередь J-20 пока не зарекомендовал себя на экспортных рынках и не имеет системы управления вектором тяги, которая есть у Су-57Э. KF-21 все еще в разработке и, как утверждается, запроектирован обладать меньшей скрытностью.

В Army Recognition считают, что Россия стремится предложить передовые боевые возможности без политических условий, часто навязываемых при покупке американских платформ.

Американское издание TWZ накануне авиасалона в Дубае отметило, что Россия намерена произвести фурор во время демонстрации Су-57Э. Обозреватели также не исключили, что ранее засекреченные аспекты конструкции Су-57 будут раскрыты более подробно, потому что ОАК наращивает кампанию по привлечению потенциальных покупателей.

Появление истребителя на авиашоу в Дубае, полагают авторы, призвано привлечь внимание в первую очередь Индии и Объединенных Арабских Эмиратов.

