17 ноября 2025 в 12:43

На авиасалоне в ОАЭ представили новый российский дрон-разведчик

На Dubai Airshow-2025 впервые показали дрон-разведчик Supercam S180

Фото: US Navy/Global Look Press
На российской экспозиции Dubai Airshow-2025 впервые показали новейший беспилотник Supercam S180, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ОАО «ГСКБ» Екатерину Згировскую. По ее словам, дрон сочетает компактные размеры с совместимостью с флагманскими нагрузками Supercam S350.

БПЛА продолжает линейку самолетных беспилотников этой марки, которые уже зарекомендовали себя в гражданской и военной сферах. Он занимает промежуточное место между компактным S150 и большим флагманским S350.

Supercam S180 предназначен для мониторинга и разведки длительностью до двух часов. Он совместим с флагманскими целевыми нагрузками БПЛА Supercam S350 (Full HD видеокамеры, полнокадровые фотоаппараты, HD тепловизоры), имеет более компактные размеры (размах крыла 1,8 метра), может запускаться как с эластичной, так и с пневматической катапульты, — сказала Згировская.

Ранее стало известно, что расчет российского беспилотника Supercam S350 в Херсонской области обнаружил и помог уничтожить пункт управления БПЛА украинской армии, располагавшийся в заброшенном здании. Цель на правом берегу Днепра была ликвидирована точным огнем артиллерии.

