Последний большой выход в свет Алентовой: фото актрисы незадолго до смерти
Актриса Вера Алентова на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
29 декабря в театре имени Пушкина в Москве проходит церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой. Она ушла из жизни 25-го числа. В последние месяцы актриса редко выходила в свет, но продолжала играть театре, где прослужила 60 лет.
Артистка дала интервью NEWS.ru на открытии выставки в парке «Зарядье», посвященной культовому фильму «Москва слезам не верит». Она пришла с дочерью Юлией Меньшовой, внучкой Таисией и внуком Андреем Гордиными. Актриса также привезла платья, которые сохранились со съемок ленты. Алентова вспоминала свой творческий взлет и супруга — режиссера Владимира Меньшова.
По ее словам, сначала коллегия киностудии «Мосфильм» не приняла ленту «Москва слезам не верит». Режиссера обвинили в создании пошлых и мещанских образов главных героев.
«Поэтому мы не ждали ничего хорошего. И вдруг картина настолько полюбилась зрителям! В кинотеатрах стояли сумасшедшие очереди. Ряд других стран закупили фильм для показов у себя», — отметила актриса.
Она добавила, что с ностальгией вспоминает советское время.
Кадры Алентовой с выставки в «Зарядье» — в фотогалерее NEWS.ru.
Вера Алентова, Юлия Меньшова и руководитель выставочных проектов парка «Зарядье» Дмитрий Шишкин
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
