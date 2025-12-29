Последний большой выход в свет Алентовой: фото актрисы незадолго до смерти

29 декабря в театре имени Пушкина в Москве проходит церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой. Она ушла из жизни 25-го числа. В последние месяцы актриса редко выходила в свет, но продолжала играть театре, где прослужила 60 лет.

Артистка дала интервью NEWS.ru на открытии выставки в парке «Зарядье», посвященной культовому фильму «Москва слезам не верит». Она пришла с дочерью Юлией Меньшовой, внучкой Таисией и внуком Андреем Гордиными. Актриса также привезла платья, которые сохранились со съемок ленты. Алентова вспоминала свой творческий взлет и супруга — режиссера Владимира Меньшова.

По ее словам, сначала коллегия киностудии «Мосфильм» не приняла ленту «Москва слезам не верит». Режиссера обвинили в создании пошлых и мещанских образов главных героев.

«Поэтому мы не ждали ничего хорошего. И вдруг картина настолько полюбилась зрителям! В кинотеатрах стояли сумасшедшие очереди. Ряд других стран закупили фильм для показов у себя», — отметила актриса.

Она добавила, что с ностальгией вспоминает советское время.

Кадры Алентовой с выставки в «Зарядье» — в фотогалерее NEWS.ru.