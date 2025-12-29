Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 11:14

Последний большой выход в свет Алентовой: фото актрисы незадолго до смерти

Актриса Вера Алентова на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45» Актриса Вера Алентова на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

29 декабря в театре имени Пушкина в Москве проходит церемония прощания с народной артисткой РФ Верой Алентовой. Она ушла из жизни 25-го числа. В последние месяцы актриса редко выходила в свет, но продолжала играть театре, где прослужила 60 лет.

Артистка дала интервью NEWS.ru на открытии выставки в парке «Зарядье», посвященной культовому фильму «Москва слезам не верит». Она пришла с дочерью Юлией Меньшовой, внучкой Таисией и внуком Андреем Гордиными. Актриса также привезла платья, которые сохранились со съемок ленты. Алентова вспоминала свой творческий взлет и супруга — режиссера Владимира Меньшова.

По ее словам, сначала коллегия киностудии «Мосфильм» не приняла ленту «Москва слезам не верит». Режиссера обвинили в создании пошлых и мещанских образов главных героев.

«Поэтому мы не ждали ничего хорошего. И вдруг картина настолько полюбилась зрителям! В кинотеатрах стояли сумасшедшие очереди. Ряд других стран закупили фильм для показов у себя», — отметила актриса.

Она добавила, что с ностальгией вспоминает советское время.

Кадры Алентовой с выставки в «Зарядье» — в фотогалерее NEWS.ru.

Вера Алентова, Юлия Меньшова и руководитель выставочных проектов парка «Зарядье» Дмитрий Шишкин
Вера Алентова, Юлия Меньшова и руководитель выставочных проектов парка «Зарядье» Дмитрий Шишкин
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Вера Алентова на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Актриса Вера Алентова на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Вера Алентова с дочерью, ведущей Юлией Меньшовой, на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Актриса Вера Алентова с дочерью, ведущей Юлией Меньшовой, на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Вера Алентова с дочерью, ведущей Юлией Меньшовой, на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Актриса Вера Алентова с дочерью, ведущей Юлией Меньшовой, на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Вера Алентова возле костюмов героинь фильма «Москва слезам не верит»
Актриса Вера Алентова возле костюмов героинь фильма «Москва слезам не верит»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Вера Алентова на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Актриса Вера Алентова на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Вера Алентова с дочерью, ведущей Юлией Меньшовой, на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Актриса Вера Алентова с дочерью, ведущей Юлией Меньшовой, на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вера Алентова и руководитель выставочных проектов парка «Зарядье» Дмитрий Шишкин
Вера Алентова и руководитель выставочных проектов парка «Зарядье» Дмитрий Шишкин
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Вера Алентова с дочерью, ведущей Юлией Меньшовой, на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Актриса Вера Алентова с дочерью, ведущей Юлией Меньшовой, на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Вера Алентова с дочерью, ведущей Юлией Меньшово,йна предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Актриса Вера Алентова с дочерью, ведущей Юлией Меньшово,йна предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Актриса Вера Алентова с дочерью, ведущей Юлией Меньшовой, на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Актриса Вера Алентова с дочерью, ведущей Юлией Меньшовой, на предпоказе выставки «Меньшов/Москва — 85/45»
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вера Алентова
актрисы
церемонии прощания
смерти
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Нечего жить вместе»: Емельяненко раскрыл причину развода с женой
Джулия Робертс и Ричард Гир снимутся в «Красотке-2»
Бородин ответил, могут ли Долину лишить звания народной артистки
Силы ПВО отбили налет дронов ВСУ на российский регион
Цискаридзе развенчал популярный миф о себе
Лепс решил избавиться от недвижимости за полмиллиарда рублей
Юрист ответил, что грозит подозреваемой в убийстве своих детей в Иркутске
Наступление ВС РФ на Харьков 29 декабря: «азовцев» перемалывают в Купянске
Певица Слава заявила, что резонанс вокруг дела о квартире Долиной начался с нее
В театре Всеволода Шиловского покажут комедию «Папа в паутине»
Россиянин в пьяном угаре зарезал канцелярским ножом знакомую в сауне
Турэксперт оценила риск отказа во въезде в Таиланд для россиян
Ученый назвал лекарства, которые не стоит принимать вместе с алкоголем
Путин разрешил подтверждать возраст через MAX при покупке табака
В Госдуме объяснили позицию по лишению Долиной звания народной артистки
Почему не работает WhatsApp 29 декабря: где сбои в РФ, полная блокировка
Третьеклассник напал на других школьников в подмосковном Красногорске
Россиянка заживо сожгла трех человек
Организатор пространства рассказала, как расхламить дом перед Новым годом
Хозяин отеля продавал обманутую иностранку гостям
Дальше
Самое популярное
Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако
Общество

Только творог, ваниль и яйца — пеку венгерский творожный пирог «Ретеш»: не чизкейк, а тающее облако

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.