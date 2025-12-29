Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 11:15

Организатор пространства рассказала, как расхламить дом перед Новым годом

Организатор пространства Шкурай: расхламление должно происходить постепенно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Расхламлять квартиру перед Новым годом необходимо постепенно, рассказала KP.RU организатор пространства Анна Шкурай. Она отметила, что пространство лучше разделить на секции.

Расхламление — это навык. Просто пару вещей выкинуть — это как крошки со стола смести. Чтобы мотивировать себя дальше, надо взять одну зону (секцию шкафа или один комод, аптечку или бакалею) — настроиться и разобрать! Качественно. Для закрепления эффекта сфоткать до и после, — рассказала Шкурай.

Эксперт подчеркнула, что фотографии результата помогут сохранить мотивацию для дальнейшей уборки. По ее словам, важно подходить к задачам последовательно и не стараться успеть все за один день.

Ранее сообщалось, что расхламление жилого пространства перед началом нового года помогает создать атмосферу свежести и порядка. В первую очередь стоит выбросить просроченные лекарства и косметические средства, которые могут причинить вред здоровью.

