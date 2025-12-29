Организатор пространства рассказала, как расхламить дом перед Новым годом

Расхламлять квартиру перед Новым годом необходимо постепенно, рассказала KP.RU организатор пространства Анна Шкурай. Она отметила, что пространство лучше разделить на секции.

Расхламление — это навык. Просто пару вещей выкинуть — это как крошки со стола смести. Чтобы мотивировать себя дальше, надо взять одну зону (секцию шкафа или один комод, аптечку или бакалею) — настроиться и разобрать! Качественно. Для закрепления эффекта сфоткать до и после, — рассказала Шкурай.

Эксперт подчеркнула, что фотографии результата помогут сохранить мотивацию для дальнейшей уборки. По ее словам, важно подходить к задачам последовательно и не стараться успеть все за один день.

Ранее сообщалось, что расхламление жилого пространства перед началом нового года помогает создать атмосферу свежести и порядка. В первую очередь стоит выбросить просроченные лекарства и косметические средства, которые могут причинить вред здоровью.