11 октября 2025 в 21:39

Расхламление перед праздниками: эти вещи лучше выкинуть до Нового года

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Расхламление жилого пространства перед началом нового года помогает создать атмосферу свежести и порядка. Избавление от ненужных вещей освобождает место для положительной энергии и новых возможностей. Этот процесс способствует психологическому комфорту и упрощает повседневную жизнь.

В первую очередь стоит выбросить просроченные лекарства и косметические средства, которые могут причинить вред здоровью. Старые календари, квитанции и документы, утратившие актуальность, занимают полезное пространство. Одежда и обувь, которые не использовались более года, вряд ли понадобятся в будущем. Сломанные бытовые приборы и техника, ремонт которых нецелесообразен, создают лишь видимость полезности. Косметика с измененной текстурой или запахом может вызвать аллергические реакции. Подарки, которые не несут эмоциональной ценности и хранятся из чувства долга. Посуда с трещинами и сколами небезопасна для использования.

Освобождение пространства от лишних предметов упрощает уборку и организацию быта. Новогоднее расхламление становится приятным ритуалом, символизирующим готовность к изменениям.

Ранее сообщалось, что таблетка для посудомоечной машины может помочь в уборке всего дома. Она справляется с загрязнениями там, где вы даже не ожидали.

советы
уборка
одежда
мусор
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
