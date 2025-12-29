Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 14:08

Тамбовца пригласили на необычную экскурсию после крупной победы в лотерее

Глава ВР Резяпов пригласил выигравшего 70 млн рублей тамбовца в зону СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов пригласил выигравшего 70 млн рублей в лотерее жителя Тамбовской области на экскурсию в зону спецоперации. В беседе с NEWS.ru глава организации подчеркнул, что это позволит оказать моральную поддержку защитникам Родины.

Считаем важным, чтобы как можно больше граждан понимали, чем сегодня живет страна. Личное знакомство с бойцами, поездка в зону специальной военной операции, живое общение — это возможность по-настоящему почувствовать ответственность и сопричастность. Мы открыты для всех, кто готов увидеть ситуацию без посредников и сделать собственные выводы, — поделился Резяпов.

Он подчеркнул, что речь идет о человеческом участии и личном знакомстве с реальностью, в которой сегодня живут российские добровольцы и военнослужащие. По словам Резяпова, в рамках такой поездки счастливчик из Тамбовский области мог бы лично посетить подразделения, пообщаться с бойцами и увидеть условия их службы. Глава движения заключил, что подобные встречи важны не меньше материальной помощи.

Ранее сообщалось, что в Тамбовской области охранник стал обладателем 70 млн рублей благодаря лотерейному выигрышу. Мужчина дважды одержал победу: в ноябре и декабре. Известно, что оба выигрышных билета были приобретены в одном и том же месте.

лотереи
СВО
Тамбов
ВС РФ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
