Салат «Пекинка» — популярнее мясных из-за крутой заправки: сколько ни поставь, съедают тоннами

Салат «Пекинка» — настоящий хит любого стола. Лёгкий, хрустящий и очень сочный, но главное здесь — заправка. Именно она делает простой капустный салат настолько вкусным, что к мясным блюдам к нему просто не дотягиваются. Отлично подходит и для будней, и для праздников.

Ингредиенты: пекинская капуста — ½ кочана, консервированная кукуруза — 100 г, морковь — 1 средняя, болгарский перец — 1 шт., соль и чёрный молотый перец — по вкусу. Для заправки: соевый соус — 1 ст. л., мёд — 1 ч. л., зернистая горчица — 1 ч. л., оливковое масло — 1–1,5 ст. л.

Приготовление: слейте жидкость с кукурузы и дайте ей немного обсохнуть. Пекинскую капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке, болгарский перец нарежьте тонкой соломкой. Сложите овощи и кукурузу в большую миску. Отдельно смешайте соевый соус, мёд, зернистую горчицу и оливковое масло до однородной заправки. Полейте салат, при необходимости слегка поперчите и аккуратно перемешайте.

Ранее мы делились рецептом салата «Дымок» с копчёными колбасками. Его сметают первым: простой, только сварить яйца.

