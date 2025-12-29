Свердловский экс-министр АПК умер в возрасте 37 лет Бывший министр АПК Свердловской области Артем Бахтерев умер в возрасте 37 лет

Бывший министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев умер в возрасте 37 лет, сообщила порталу Е1.ru его супруга Елена. По ее словам, он ушел из жизни 28 декабря.

28 декабря скоропостижно скончался. Больше пока ничего сказать не могу, — сообщила Бахтерева.

В сентябре 2022 года в региональных СМИ появилась информация о скорой отставке Бахтерева, однако тогда он отказался комментировать эти слухи. Свою должность он покинул по собственному желанию в январе 2023 года. Через несколько месяцев после его ухода министром АПК Свердловской области была назначена Анна Кузнецова.

