29 декабря 2025 в 14:08

Свердловский экс-министр АПК умер в возрасте 37 лет

Бывший министр АПК Свердловской области Артем Бахтерев умер в возрасте 37 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бывший министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев умер в возрасте 37 лет, сообщила порталу Е1.ru его супруга Елена. По ее словам, он ушел из жизни 28 декабря.

28 декабря скоропостижно скончался. Больше пока ничего сказать не могу, — сообщила Бахтерева.

В сентябре 2022 года в региональных СМИ появилась информация о скорой отставке Бахтерева, однако тогда он отказался комментировать эти слухи. Свою должность он покинул по собственному желанию в январе 2023 года. Через несколько месяцев после его ухода министром АПК Свердловской области была назначена Анна Кузнецова.

Ранее ушел из жизни бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний. Экс-посол РФ в Великобритании Александр Яковенко напомнил, что Стегний писал книги о малоизвестных эпизодах внешней политики, оставив свой след в науке.

До этого стало известно о смерти бывшего посла СССР во Вьетнаме Дмитрия Качина. Он умер на 97-м году жизни. Качин руководил диппредставительством в Ханое с 1986 по 1990 год. В ведомстве назвали его смерть невосполнимой потерей.

