Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 13:31

Эта версия крабового салата превзойдет все, что вы готовили раньше — без риса, с эффектной подачей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эта версия крабового салат превзойдет все, что вы готовили раньше! Он отличается эффектной подачей, отлично вписавшимся слоем мандаринов и готовится без риса.

Вкус получается потрясающим: сливочный сыр и яйца, сладкая кукуруза и крабовые палочки с чесночной остротой создают отличную основу, которую венчает яркая, сочная и освежающая кислинка мандаринов. Этот эксперимент точно оценят все гости!

Вам понадобится: 150 г твердого сыра, 3 отварных яйца, 200 г консервированной кукурузы, 200 г крабовых палочек, 4-5 мандаринов. Для заправки смешайте 4-5 ст. л. майонеза с 1-2 зубчиками чеснока (продавить). Салат собирайте слоями в салатнике, промазывая каждый слой чесночным майонезом. Первый слой: тертый сыр. Второй: тертые яйца. Третий: кукуруза. Четвертый: крабовые палочки. Пятый, завершающий и самый эффектный слой: аккуратно выложите дольки мандаринов, покрывая всю поверхность салата сплошным оранжевым слоем. Дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Красная шубка» с курицей и свеклой — изумительное сочетание слоев.

Проверено редакцией
Читайте также
Омлет больше не в чести — беру сыр и делаю хрустящие шарики: копеечный завтрак
Общество
Омлет больше не в чести — беру сыр и делаю хрустящие шарики: копеечный завтрак
Закусочный рулет «Царский»: эффектная холодная закуска для новогоднего стола — собираем за 15 минут
Общество
Закусочный рулет «Царский»: эффектная холодная закуска для новогоднего стола — собираем за 15 минут
Сливки и фарш: если приготовить гречку так, не останется ни крупинки — по-купечески в одной сковороде
Общество
Сливки и фарш: если приготовить гречку так, не останется ни крупинки — по-купечески в одной сковороде
Самый легкий и праздничный салат с морепродуктами: «Иней» — кальмары под хрустящим сырным снегом
Общество
Самый легкий и праздничный салат с морепродуктами: «Иней» — кальмары под хрустящим сырным снегом
Тот самый классический «Ришелье» — готовим салат с копчеными нотками, который не оставит равнодушным
Общество
Тот самый классический «Ришелье» — готовим салат с копчеными нотками, который не оставит равнодушным
салаты
рецепты
крабовые палочки
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
Эта версия крабового салата превзойдет все, что вы готовили раньше — без риса, с эффектной подачей Эта версия крабового салат превзойдет все, что вы готовили раньше! Он отличается эффектной подачей, отлично вписавшимся слоем мандаринов и готовится без риса.
150 г твердого сыра
3 отварных яйца
200 г консервированной кукурузы
200 г крабовых палочек
4-5 мандаринов
4-5 ст. л. майонеза
1-2 зубчика чеснока
>
Для заправки смешайте 4-5 ст. л. майонеза с 1-2 зубчиками чеснока (продавить).
Салат собирайте слоями в салатнике, промазывая каждый слой чесночным майонезом. Первый слой: тертый сыр. Второй: тертые яйца. Третий: кукуруза. Четвертый: крабовые палочки.
Пятый, завершающий и самый эффектный слой: аккуратно выложите дольки мандаринов, покрывая всю поверхность салата сплошным оранжевым слоем.
Дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венки от Путина, речь Меньшовой, Собянин: как прошло прощание с Алентовой
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт
Психиатр назвал главное преимущество Нового года без алкоголя
Российская лазерная система впервые выжгла дрон на рекордном расстоянии
В России «легли» сразу три банка
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.