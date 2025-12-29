Эта версия крабового салата превзойдет все, что вы готовили раньше — без риса, с эффектной подачей

Эта версия крабового салат превзойдет все, что вы готовили раньше! Он отличается эффектной подачей, отлично вписавшимся слоем мандаринов и готовится без риса.

Вкус получается потрясающим: сливочный сыр и яйца, сладкая кукуруза и крабовые палочки с чесночной остротой создают отличную основу, которую венчает яркая, сочная и освежающая кислинка мандаринов. Этот эксперимент точно оценят все гости!

Вам понадобится: 150 г твердого сыра, 3 отварных яйца, 200 г консервированной кукурузы, 200 г крабовых палочек, 4-5 мандаринов. Для заправки смешайте 4-5 ст. л. майонеза с 1-2 зубчиками чеснока (продавить). Салат собирайте слоями в салатнике, промазывая каждый слой чесночным майонезом. Первый слой: тертый сыр. Второй: тертые яйца. Третий: кукуруза. Четвертый: крабовые палочки. Пятый, завершающий и самый эффектный слой: аккуратно выложите дольки мандаринов, покрывая всю поверхность салата сплошным оранжевым слоем. Дайте салату настояться в холодильнике 1-2 часа.

