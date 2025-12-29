Тот самый классический «Ришелье» — готовим салат с копчеными нотками, который не оставит равнодушным

Это блюдо выглядит так, будто над ним трудился профессиональный повар, хотя его сборка — дело 20 минут. Секрет в контрастных слоях, которые прекрасно видны в прозрачной салатнице, создавая впечатление сложного, многосоставного салата.

Для первого слоя 150 г твердого сыра натираю на крупной терке. Один небольшой свежий огурец также натираю на терке и очень тщательно отжимаю от лишнего сока. Смешиваю сыр, огурец, два-три зубчика чеснока, пропущенных через пресс, и две столовые ложки майонеза. Полученную массу равномерно утрамбовываю на дно прозрачной салатницы. Для второго слоя 200 г отварного куриного филе мелко нарезаю или разбираю на волокна. Сто граммов копченого колбасного сыра натираю на терке. Смешиваю курицу, сыр и две столовые ложки майонеза. Аккуратно выкладываю этот слой поверх первого, слегка утрамбовывая. Для третьего слоя 100 г готовой корейской моркови смешиваю с двумя вареными яйцами, натертыми на крупной терке. Равномерно распределяю эту смесь поверх куриного слоя. Даю салату хорошо пропитаться в холодильнике 3-4 часа перед подачей.

