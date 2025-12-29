Эту закуску разобрали за 5 минут. Нежные волованы с форелью и творожным сыром — изысканно и просто

Эта закуска — доказательство того, что для создания кулинарного чуда не нужны часы у плиты. Хрустящие, воздушные корзинки из слоеного теста, нежный сливочный сыр и благородная слабосоленая форель создают идеальный союз вкусов и текстур. Она выглядит как шедевр из ресторана, но готовится за считанные минуты, оставляя вам время для общения с гостями. Идеальный старт праздничного вечера.

Для приготовления вам понадобится: 8-10 готовых волаванов (слоеных корзинок), 200 г слабосоленой форели, 150 г творожного сыра (типа «Альметте»), ½ лимона, 1 ч.л. каперсов, свежий укроп для подачи.

Разогрейте духовку до 180°C. Выложите волаваны на противень и подсушите их в духовке 5-7 минут до золотистого цвета, затем полностью остудите. Форель нарежьте небольшими тонкими ломтиками. Творожный сыр смешайте с чайной ложкой цедры и соком половины лимона. Аккуратно заполните остывшие корзинки сырной начинкой с помощью чайной ложки. Сверху красиво уложите ломтики форели, украсьте каперсом и веточкой укропа. Подавайте сразу, чтобы корзинки не потеряли свою хрустящую текстуру.

