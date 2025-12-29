Психиатр назвал главное преимущество Нового года без алкоголя Психиатр Холдин: отказ от алкоголя на праздник обеспечит нормальное самочувствие

Отказ от алкоголя на Новый год станет залогом нормального самочувствия на последующие дни, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Такой осознанный подход к празднику повысит качество отдыха на январских выходных.

Если вы откажетесь от спиртного в праздничную ночь, то защитите себя от утренней головной боли, слабости и отеков. У вас будет глубокий сон и энергия для активного досуга — подвижных игр, прогулок и катания на лыжах. Вы войдете в Новый год в бодром настроении и со стабильным артериальным давлением, — отметил Холдин.

Он подчеркнул, что особенно важно отмечать Новый год без алкоголя семьям, в которых растут маленькие дети. На примере взрослых малыши легко поймут, что по-настоящему веселиться можно и на трезвую голову, подытожил врач.

Ранее врач Александр Калюжин заявил, что употребление алкоголя значительно повышает риск развития онкологических заболеваний. Он напомнил, что спиртные напитки и продукт их распада — ацетальдегид считаются канцерогенами первой категории.