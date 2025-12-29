Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 14:15

Психиатр назвал главное преимущество Нового года без алкоголя

Психиатр Холдин: отказ от алкоголя на праздник обеспечит нормальное самочувствие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Отказ от алкоголя на Новый год станет залогом нормального самочувствия на последующие дни, заявил «Радио 1» нарколог Виталий Холдин. Такой осознанный подход к празднику повысит качество отдыха на январских выходных.

Если вы откажетесь от спиртного в праздничную ночь, то защитите себя от утренней головной боли, слабости и отеков. У вас будет глубокий сон и энергия для активного досуга — подвижных игр, прогулок и катания на лыжах. Вы войдете в Новый год в бодром настроении и со стабильным артериальным давлением, — отметил Холдин.

Он подчеркнул, что особенно важно отмечать Новый год без алкоголя семьям, в которых растут маленькие дети. На примере взрослых малыши легко поймут, что по-настоящему веселиться можно и на трезвую голову, подытожил врач.

Ранее врач Александр Калюжин заявил, что употребление алкоголя значительно повышает риск развития онкологических заболеваний. Он напомнил, что спиртные напитки и продукт их распада — ацетальдегид считаются канцерогенами первой категории.

Новый год
алкоголь
праздники
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Скончалась исполнительница песни «Прекрасное далеко»
Врач ответила, существует ли безопасная доза алкоголя
В Сбере ответили на слухи о сбоях в работе своих приложений
Венки от Путина, речь Меньшовой, Собянин: как прошло прощание с Алентовой
Стало известно, где именно похоронили Алентову
Пожилого мужчину «обварило» кипятком в ванной
Премьер Польши оценил сроки мирных переговоров по Украине
IT-эксперт ответил, сколько будет стоить разработка игры Call of Duty в РФ
В ФШР отреагировали на поведение Карлсена после поражения от Артемьева
Германия сократила экспорт оружия на Украину почти в семь раз
Корпоративные банкротства в США достигли исторического максимума
Полпредом кабмина в судах вместо Барщевского стал Степанов
Покинувший РФ автопроизводитель решил зарегистрировать два товарных знака
Раскрыто место будущего захоронения Брижит Бардо
Гималайский медведь в Московском зоопарке впервые впал в спячку
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир в преддверии Нового года
В АТОР ответили, как не столкнуться с проблемами при въезде в Таиланд
На Западе заявили, что Путин переиграл Зеленского перед встречей с Трампом
«Не хватило амбиций»: гроссмейстер Шипов о выступлении Артемьева на ЧМ
Песков назвал решение, которым Зеленский может прекратить конфликт
Дальше
Самое популярное
Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет
Общество

Горячее из фарша по-французски: во много раз нежнее мяса и экономит бюджет

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно
Общество

Подсели всей семьей на это горячее «Таежная сказка»: изумительная птица под сырным суфле — воздушно и вкусно

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно
Общество

Две картошки и ложка сметаны. Вместо обычных блинов пеку аппетитные лепешки — сытно и безумно вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.