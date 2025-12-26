Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 12:41

Врач напомнил об одном из главных факторов развития онкологий

Врач Калюжин: употребление алкоголя повышает риск развития онкологий

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление алкоголя значительно повышает риск развития онкологических заболеваний, заявил Lenta.ru врач Александр Калюжин. Он напомнил, что спиртные напитки и продукт их распада — ацетальдегид считаются канцерогенами первой категории.

Этанол в составе алкоголя, попадая в организм, превращается в ацетальдегид — токсичное соединение, способное повреждать ДНК клеток и нарушать механизмы ее восстановления. Это увеличивает вероятность мутаций и запуска злокачественного роста. Алкоголь усиливает хроническое воспаление, нарушает гормональный баланс и снижает защитные функции организма, — предупредил Калюжин.

Все напитки, содержащие этанол, в том числе пиво, вино и крепкий алкоголь, обладают одинаковым канцерогенным потенциалом. Врач добавил, что ученые уже подтвердили связь спиртного с развитием рака полости рта, глотки и гортани, пищевода, печени, толстой и прямой кишки, а также молочной железы у женщин.

Ранее терапевт Зарема Тен заявила, что употребление литра водки в течение короткого периода времени может привести к летальному исходу. По ее словам, в первую очередь от такого количества алкоголя пострадает печень.

