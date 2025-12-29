Сливки и фарш: если приготовить гречку так, не останется ни крупинки — по-купечески в одной сковороде

Новый год — 2026
Эта гречка — настоящая палочка-выручалочка для ужина. Сытная, ароматная и невероятно нежная за счёт сливок. Готовится всё в одной сковороде, без лишней возни, а результат такой, что даже те, кто «не любит гречку», просят добавки. Проверено не раз.

Ингредиенты: гречка — 300 г, домашний фарш — 400 г, репчатый лук — ½ шт., морковь — ½ шт., чеснок — 1 зубчик, томатная паста — 1 ст. л., сливки 10–20% — 150 мл, вода — 250 мл, растительное масло — для жарки, соль, чёрный молотый перец, сушёный чеснок, сушёные травы — по вкусу.

Приготовление: на разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте мелко нарезанный чеснок, лук и натёртую морковь до мягкости и лёгкой золотистости. Добавьте фарш и готовьте, помешивая, пока он не станет рассыпчатым и румяным. Всыпьте промытую гречку, добавьте томатную пасту, специи, влейте воду и сливки, аккуратно перемешайте. Накройте крышкой и готовьте на среднем огне около 20 минут, пока гречка не впитает жидкость и не станет мягкой. Перед подачей посыпьте свежей зеленью. Просто, уютно и очень вкусно — именно та гречка, которая исчезает до последней ложки.

Ранее мы делились рецептом обалденных куриных биточков с соусом. Подаем на Новый год и не стесняемся, что это котлеты.

