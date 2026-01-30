Простой рецепт шкмерули вместо гуляша: курица в сливочно-чесночном соусе — простой рецепт на обед и ужин

Если хочется сытного и ароматного блюда без долгой возни, этот вариант отлично подойдет. Шкмерули — классика грузинской кухни, где курица томится в сливочно-чесночном соусе. В оригинале в блюдо кладут целую головку чеснока, но многим такой вкус кажется слишком ярким, поэтому здесь количество можно регулировать по своему вкусу.

Ингредиенты: курица — 1 небольшая или 4–5 куриных бедрышек, сливки 20% — 300 мл, чеснок — по вкусу (в оригинальном рецепте используют целую головку), сливочное масло — 30 г, растительное масло — 1 ст. л., молотый кориандр — 1 ч. л., хмели-сунели — 1/2 ч. л., соль — 1/2 ч. л., черный перец — 1/2 ч. л., свежая зелень — для подачи.

Как приготовить: курицу разделите на порционные куски. Разогрейте сковороду с растительным и сливочным маслом и обжарьте курицу до румяной корочки со всех сторон.

Переложите курицу в форму для запекания. В миске смешайте сливки, измельченный чеснок, кориандр, хмели-сунели, соль и черный перец. Залейте курицу соусом и отправьте в духовку, разогретую до 180°C, на 30–40 минут, пока мясо не станет мягким, а соус — густым и ароматным. Готовое шкмерули посыпьте свежей зеленью и подавайте горячим — с хлебом, картофелем или рисом.

