Вы перестанете игнорировать капусту: пирог-пицца из яиц и ветчины — легкий ужин из простых продуктов

Вы перестанете игнорировать капусту! Этот рецепт — находка для тех, кто любит пиццу, но хочет вариант полегче и без теста. Основа здесь из обычной капусты и яйца, а сверху — ветчина, помидоры и тянущийся сыр. Готовится просто, выглядит аппетитно и отлично подходит и для ужина, и для перекуса на следующий день.

Ингредиенты: капуста — 300 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., ветчина (нежирная) — 100 г, помидор — 1 шт., твёрдый сыр — 80 г, мука — 30 г (по желанию), растительное масло — 2 ст. л., соль, чёрный перец и зелень — по вкусу.

Как готовлю: капусту тонко шинкую и бланширую в кипящей воде 2–3 минуты, затем хорошо отжимаю. Морковь натираю на тёрке, лук нарезаю мелким кубиком и обжариваю на растительном масле до мягкости. В миске соединяю капусту, морковь с луком, яйцо и муку — она нужна только для плотности, можно обойтись и без неё. Солую и перчу по вкусу, хорошо перемешиваю. Массу выкладываю на противень с пергаментом, разравниваю, формируя «корж». Сверху раскладываю нарезанную ветчину, кружочки помидора и посыпаю тёртым сыром. Отправляю в духовку, разогретую до 200 °C, примерно на 20 минут — до румяной корочки.

