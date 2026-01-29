Шикарность из курицы, пекинки и риса: ежики в заливке — семья всегда просит повторить

Шикарность из курицы, пекинки и риса: ежики в заливке — семья всегда просит повторить

Эти ежики — идеальный вариант, когда хочется домашнего, сытного и при этом легкого блюда. Никакой жарки, минимум жира и максимум нежности. Куриное филе, пекинская капуста и отварной рис делают шарики мягкими и сочными, а сливочно-сырный соус превращает все в настоящий комфорт-фуд.

Ингредиенты: куриное филе — 500 г, пекинская капуста — 150 г, полусваренный рис — 120 г, репчатый лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, сливки 10% — 200 мл, твердый сыр — 150 г, соль и перец — по вкусу.

Как готовлю: куриное филе слегка отбиваю и мелко рублю ножом — не через мясорубку. Пекинскую капусту очень тонко шинкую. Смешиваю курицу, капусту, рис, лук, яйцо, соль и перец до однородности. Формирую небольшие шарики и выкладываю в форму. Запекаю при 180 °C около 15 минут. За это время натираю сыр и смешиваю его со сливками и чесноком. Достаю форму, заливаю ежики соусом и возвращаю в духовку еще на 15 минут — до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом курочки от знакомого повара. Просто — но есть необъяснимый шик и классный вкус.