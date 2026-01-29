Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 08:30

Шикарность из курицы, пекинки и риса: ежики в заливке — семья всегда просит повторить

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти ежики — идеальный вариант, когда хочется домашнего, сытного и при этом легкого блюда. Никакой жарки, минимум жира и максимум нежности. Куриное филе, пекинская капуста и отварной рис делают шарики мягкими и сочными, а сливочно-сырный соус превращает все в настоящий комфорт-фуд.

Ингредиенты: куриное филе — 500 г, пекинская капуста — 150 г, полусваренный рис — 120 г, репчатый лук — 1 шт., яйцо — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, сливки 10% — 200 мл, твердый сыр — 150 г, соль и перец — по вкусу.

Как готовлю: куриное филе слегка отбиваю и мелко рублю ножом — не через мясорубку. Пекинскую капусту очень тонко шинкую. Смешиваю курицу, капусту, рис, лук, яйцо, соль и перец до однородности. Формирую небольшие шарики и выкладываю в форму. Запекаю при 180 °C около 15 минут. За это время натираю сыр и смешиваю его со сливками и чесноком. Достаю форму, заливаю ежики соусом и возвращаю в духовку еще на 15 минут — до румяной корочки.

Ранее мы делились рецептом курочки от знакомого повара. Просто — но есть необъяснимый шик и классный вкус.

Проверено редакцией
Читайте также
Готовим ризотто по-милански с шафраном: рецепт элегантной простоты. Золотистое, кремовое, с пармезаном — вкус Италии дома
Общество
Готовим ризотто по-милански с шафраном: рецепт элегантной простоты. Золотистое, кремовое, с пармезаном — вкус Италии дома
Куриную грудку не тушу и не жарю, готовлю сочные биточки: подойдет для ужина и праздника
Общество
Куриную грудку не тушу и не жарю, готовлю сочные биточки: подойдет для ужина и праздника
Быстрее звука: печенье «Взлетное» — всего 4 ингредиента, готово за 15 минут
Семья и жизнь
Быстрее звука: печенье «Взлетное» — всего 4 ингредиента, готово за 15 минут
Смешиваю фарш с пекинкой и запекаю — на выходе сытное мясное блюдо с подливой: гарнир не нужен
Общество
Смешиваю фарш с пекинкой и запекаю — на выходе сытное мясное блюдо с подливой: гарнир не нужен
Куриную грудку теперь пускаю на котлеты: эти биточки запекаются в подливе и становятся сочными
Общество
Куриную грудку теперь пускаю на котлеты: эти биточки запекаются в подливе и становятся сочными
рис
курица
простой рецепт
пекинская капуста
котлеты
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В центре Москвы произошла поножовщина
Россиянин погиб при пожаре на ТЭЦ
Цены на золото и серебро превысили исторические максимумы
Юрист назвала топ-5 схем обмана, которые лидировали в 2025 году
В Омске троллейбус сбил 11-летнего мальчика
Минтруд Кузбасса взялся за оскандалившийся интернат
Полицейские спасли раненую сову
Патрушев высказался об обеспечении безопасности Индийского океана
НАТО заподозрили в подготовке к конфликту с Россией
Горслужбы Москвы рассказали, как борются с последствиями мощного снегопада
Юрист дал совет бизнесу, работающему на «упрощенке»
Федеральная резервная система США взяла паузу в снижении процентных ставок
СК поделился подробностями смертельного ДТП с туристами на Байкале
Известного российского хоккеиста вывели из состава клуба НХЛ
Названа особенность переданных Украине французских дронов Rodeur
ВСУ атаковали курское приграничье с помощью артиллерии
Белый дом анонсировал таинственное заявление Трампа
Общественница связала нежелание россиянок рожать с жадностью
Белый дом поменял правила ядерной безопасности
«Смело со стороны Мерца»: исчезновение Украины сочли возможным к 2027 году
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.