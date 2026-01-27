Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 января 2026 в 12:01

Рецепт курочки подсказал знакомый повар: просто — но есть необъяснимый шик и классный вкус

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Иногда самые эффектные блюда рождаются из простоты. Этот рецепт курицы мне однажды подсказал знакомый повар, и с тех пор я готовлю его, когда хочется чего-то «как в ресторане», но без сложных техник и редких ингредиентов. Фишка блюда в том, что каждый ингредиент готовится отдельно и сохраняет свою текстуру. Ничего не тушится «в кучу», поэтому вкус получается чистым, насыщенным и очень аккуратным, как в хороших заведениях.

Для приготовления понадобится: куриные бёдра — 3 шт., шампиньоны — 200 г, картофель — 400 г, помидор — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., баклажан — половина, кабачок — половина, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 3–4 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., соль, перец и любимые приправы — по вкусу.

Лук и чеснок сначала прогревают в растительном масле до появления насыщенного аромата, затем убирают их со сковороды, оставляя ароматное масло. В этом же масле курицу обжаривают до румяной корочки и полной готовности. После этого курицу перекладывают на тарелку. В той же сковороде картофель нарезают кружочками и жарят до золотистой корочки. Овощи обжаривают по очереди: шампиньоны — до румяности, перец и кабачок быстро, чтобы они остались слегка хрустящими, баклажан и помидоры добавляют в самом конце и прогревают недолго.

Подают курицу, выложив вокруг овощи и картофель. Просто, красиво и очень вкусно — тот самый случай, когда домашнее блюдо действительно выглядит по-ресторанному.

Ранее мы делились простым рецептом для похудения. Салат «Вкус» с курицей, рисом и овощами. Едим, и килограммы тают.

Проверено редакцией
Читайте также
Протираю ваткой по подошве — больше не скольжу в самый лютый гололед: гениальный лайфхак
Общество
Протираю ваткой по подошве — больше не скольжу в самый лютый гололед: гениальный лайфхак
Взбиваю творог, яйца и ваниль — выливаю в форму. Воздушное суфле без муки на завтрак за 25 минут
Общество
Взбиваю творог, яйца и ваниль — выливаю в форму. Воздушное суфле без муки на завтрак за 25 минут
Салат «Терияки» победил «Цезарь» из-за этой курицы — вкуснее в 1000 раз получается
Общество
Салат «Терияки» победил «Цезарь» из-за этой курицы — вкуснее в 1000 раз получается
Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее
Общество
Вы не узнаете куриную грудку с этим рецептом: крученики с грибами — по-домашнему вкусное горячее
В России упали цены на некоторые виды овощей
Власть
В России упали цены на некоторые виды овощей
курица
овощи
простой рецепт
шампиньоны
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали о размерах налога на наследство
Владелец «Машеньки» раскрыл, как изменился его бизнес после вопроса Путину
Дипломат раскрыл планы Эстонии в Балтийском море
Минстрой уточнил правила установки наружных блоков кондиционеров
Ковальчук рассказал, как в России разрабатывали гиперзвуковое оружие
Ахматовец сравнил СВО с Шереметьево
В смартфоне премьера Израиля заметили необычную деталь
Онищенко ответил, нужно ли закрывать границу с Индией из-за вируса
Боец ВС России из Татарстана притворился мертвым и выжил
Задержана экс-вице-губернатор российского региона
«Не помню половину дня»: внук Пугачевой устроил тусовку после жалоб
Россиянкам дали советы, как принять свою внешность без косметики
В Англии один из пляжей завалило картошкой фри
Энергетики вернули свет жителям Мурманской области
Герасимов: Купянск-Узловой взят. Как идет наступление ВС РФ 27 января
Риелтор рассказал, как изменятся цены на недвижимость в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III поставил Миддлтон ультиматум
Путин заявил, что Россия чтит память жертв холокоста
Лерчек и ее жених-аргентинец узнали пол ребенка
Киевлян готовят к сельским туалетам из-за проблем с канализацией
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно
Семья и жизнь

Рецепт салата «Обжорка» с курицей: быстро, вкусно, сытно

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами
Семья и жизнь

Салат «Итальянская свежесть»: легкое блюдо с листьями руколы и томатами

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.