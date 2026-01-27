Рецепт курочки подсказал знакомый повар: просто — но есть необъяснимый шик и классный вкус

Иногда самые эффектные блюда рождаются из простоты. Этот рецепт курицы мне однажды подсказал знакомый повар, и с тех пор я готовлю его, когда хочется чего-то «как в ресторане», но без сложных техник и редких ингредиентов. Фишка блюда в том, что каждый ингредиент готовится отдельно и сохраняет свою текстуру. Ничего не тушится «в кучу», поэтому вкус получается чистым, насыщенным и очень аккуратным, как в хороших заведениях.

Для приготовления понадобится: куриные бёдра — 3 шт., шампиньоны — 200 г, картофель — 400 г, помидор — 1 шт., болгарский перец — 1 шт., баклажан — половина, кабачок — половина, репчатый лук — 1 шт., чеснок — 3–4 зубчика, растительное масло — 2 ст. л., соль, перец и любимые приправы — по вкусу.

Лук и чеснок сначала прогревают в растительном масле до появления насыщенного аромата, затем убирают их со сковороды, оставляя ароматное масло. В этом же масле курицу обжаривают до румяной корочки и полной готовности. После этого курицу перекладывают на тарелку. В той же сковороде картофель нарезают кружочками и жарят до золотистой корочки. Овощи обжаривают по очереди: шампиньоны — до румяности, перец и кабачок быстро, чтобы они остались слегка хрустящими, баклажан и помидоры добавляют в самом конце и прогревают недолго.

Подают курицу, выложив вокруг овощи и картофель. Просто, красиво и очень вкусно — тот самый случай, когда домашнее блюдо действительно выглядит по-ресторанному.

