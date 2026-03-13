Олимпиада и Паралимпиада — 2026
13 марта 2026 в 13:01

Вкусный ужин: куриные шницели и макароны по-итальянски. Продукты самые простые, но получается очень интересно

Фото: D-NEWS.ru
Иногда для вкусного ужина не нужны сложные рецепты. Достаточно приготовить сочные куриные шницели с хрустящей корочкой и подать их с макаронами в нежном сливочно-томатном соусе. Блюдо получается сытным, ароматным и отлично подходит для семейного ужина.

Ингредиенты: макароны — 250–300 г, куриное филе — 2 шт., лук — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, сливки 20% — 200 мл, томатная паста — 1 ст. л., сыр — 60–80 г, мука — 3–4 ст. л., яйцо — 1 шт., панировочные сухари — 4–5 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, любимые специи — по вкусу, растительное масло — для жарки.

Макароны отварить в подсоленной воде до готовности. Лук мелко нарезать, чеснок измельчить и обжарить на сковороде до мягкости. Добавить томатную пасту, влить сливки и готовить несколько минут, пока соус не станет нежным и однородным. В конце добавить тёртый сыр и перемешать.

Куриное филе разрезать вдоль и слегка отбить. Посолить, поперчить и приправить специями. Затем обвалять сначала в муке, потом в яйце и панировочных сухарях. Обжарить шницели на разогретой сковороде до золотистой корочки с двух сторон.

Готовые макароны смешать с соусом и подать вместе с хрустящими куриными шницелями.

